女性の生理の不安を解消する、ナプキンの無料提供サービスや女性用救急箱の設置が、富山県内で少しずつ広がっています。誰もが安心して過ごせる環境づくりに向けた取り組み。中島記者のリポートです。



富山市婦中町のショッピングモール「ファボーレ」です。



中島凪記者

「去年8月から導入された、こちらの無料でナプキンを提供するサービス。予想を超える利用があったということです」





スマートフォンのアプリを使って、生理用ナプキンを無料で受け取れるサービス「トレルナ」を、県内で初めて導入しました。買い物客や従業員が利用する洋式トイレに、55台設置しています。アプリで二次元コードを読み込み、装置の画面に配信される動画広告を見ると、ナプキンを1枚受け取れます。ナプキンのコストは、広告収入で賄う仕組みです。ファボーレ総務部 石本武宏課長「毎月2000枚弱の利用があるということなので、サービスとして定着しているのかなと。快適に過ごせる環境と、あとは安心して働ける環境づくりの一環になっている」スポンサー企業は、利用者層に合わせた広告を出すことができ、女性は負担なくナプキンを受け取れます。また導入する施設にとっても、客へのサービス向上や従業員の福利厚生につながります。経済産業省がおととし行った試算では、女性の月経に伴う欠勤やパフォーマンスの低下による労働生産性の損失額は、年間およそ5700億円にのぼるとされています。労働人口が減少する中、生理に伴う課題への対応は社会全体の課題となっています。ファボーレでは従業員の3分の2が女性で、今回のサービス導入は好評だといいます。ファボーレ総務部 石本武宏課長「（生理用品が手に入る環境が）当たり前の社会になってほしい、という思いで今回導入させてもらいましたので、他の施設も追随して導入していただければなと思っております」こうした動きをさらに職場へ、そして防災の分野へと広げているのが、富山市の一般社団法人PCEA連盟です。提案しているのが、「女性用救急箱」です。ＰＣＥＡ連盟 田中愛乃代表理事「急に生理になったり、災害の時もそうだが、困ったときに使えるものが普通の救急箱には入っていないということで、救急箱にしたらいいんじゃないかというところで作りました」女性用救急箱は、配置薬の薬箱に似せた組み立て式の段ボール箱で、昼用ナプキンや夜用ショーツ、ウエットティッシュ、カイロなど、2人でおよそ4日分の生理用品が入っています。日常利用のほか、災害時に物資が届くまでの期間を想定した内容で、県内外の10社が導入しているということです。ＰＣＥＡ連盟 田中愛乃代表理事「企業に設置したり、いろんなところにあることで、これが恥ずかしいものじゃなくて絶対的に必要なものなんだよと伝えられたら」企業や公共施設に生理用品を置くことは、単なる設置や提供にとどまらず、理解を広げるきっかけにもなるといいます。連盟はトイレットペーパーのように、生理用品が当たり前にあることが日常となる社会を目指したいとしています。ＰＣＥＡ連盟 田中愛乃代表理事「ナプキンに困らないっていう、そういうことだけじゃなくて、男性がそれを当たり前と思って理解しているっていう、そういうことになってくると思うので、どんどん設置していただけたらなって思います」女性の生理の不安を解消する取り組みが、県内で少しずつ広がっています。女性の体に関する理解も広がり、誰もが安心して過ごせる社会につながるといいと思います。