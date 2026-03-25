LILY BROWNとTEMPERATEがコラボ♪春に履きたいJELLY SHOES誕生

レディースブランド「LILY BROWN」とオールウェザーシューズブランド「TEMPERATE」がコラボレーション♡人気のバレエシューズ「JELLY SHOES」をベースにした別注モデルが登場しました。軽やかさと華やかさを兼ね備えた一足は、日常から特別な日まで幅広く活躍。アクセサリーのように楽しめるデザインで、春のおしゃれをアップデートしてくれる注目アイテムです♪

きらめき際立つ別注デザイン

「【LILY BROWN×TEMPERATE】JELLY SHOES」は、メッシュデザインによる柔らかな足入れと、PVC素材ならではのフィット感が魅力。

キラキラと輝くビーズをあしらったオリジナルパーツは取り外し可能で、自分好みにカスタムできる仕様です。

カラーはシアー感が美しいBLKと、メタリックな輝きが印象的なSLVの2色展開。軽やかでありながら存在感のあるデザインは、足元に華やかさをプラスしてくれます♡

【LILY BROWN×TEMPERATE】JELLY SHOES



価格：11,880円（税込）

カラー：SLV／BLK(サイズ：23cm／23.5cm／24cm／24.5cm／25cm)

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

履き心地と実用性も優秀

見た目の可愛さだけでなく、機能性にもこだわりが詰まっています。汚れやキズがつきにくい素材を使用しているため、お手入れが簡単でデイリー使いにもぴったり。

柔軟性のある設計で足になじみやすく、長時間履いてもストレスを感じにくいのも嬉しいポイントです。

さらに、オールウェザー対応なので天候を気にせず履けるのも魅力。雨の日のおしゃれも楽しめる一足として、ワードローブに加えたいアイテムです♪

特別感あふれる限定BOX

今回のコラボでは、特別仕様のオリジナルBOXも用意。モノトーンの珊瑚礁柄にハートロゴステッカーが映える、繊細で洗練されたデザインに仕上がっています。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。開けた瞬間からときめきを感じられる、特別感のあるパッケージです♡

販売は2026年3月25日(水)12:00より、オフィシャルオンラインストア、MASH STORE、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天、全国直営店にてスタートしています。

春のおしゃれを足元からアップデート

LILY BROWNとTEMPERATEの魅力が詰まった特別なJELLY SHOESは、デザイン性と実用性を兼ね備えた一足♡軽やかにきらめく足元は、コーディネートをぐっと華やかに引き上げてくれます。

カスタムできる楽しさやオールウェザー対応の機能性も嬉しいポイント。この春は、自分らしいスタイルを楽しめる一足でおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪