黒部市が先月実施した、武隈市長のハラスメントに関するアンケートをめぐって、武隈市長はきょう、パワハラの有無などを調査する第三者委員会を設置する方針を明らかにしました。



黒部市 武隈市長

「私の行った言動がパワハラに当たるかどうか。これにつきましては、第三者委員会を設けてですね。それで外部の専門家による客観的な調査に基づきまして、調査をしていただく方針を、本日職員にやっていこうということで指示しました」





黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して市の管理職を対象に行ったアンケートでは、武隈市長から「ハラスメント行為を受けた」と答えたのは、回答者のおよそ55パーセントにあたる27人、「部下や上司がハラスメントを受ける場面に居合わせた」と答えたのは、およそ59パーセントにあたる29人で、いずれも半数を超えました。武隈市長を支持する黒部市議会の会派、自民同志会などの市議らは、アンケートのあり方や正当性の調査を求め、自治体の事務に関して強い調査権限を持つ百条委員会の設置について、市議会3月定例会で動議を提出するか検討していました。しかし、武隈市長が第三者委員会を設置する意向を示したことを受け、動議の提出は見送りました。第三者委員会が設置されるのは黒部市では初めてで、市は委員の選定や運営など、設置の手法について検討するとしています。しかし、前例がないことに加え、管理職全員がアンケートの当事者となっていることなどから、設置には時間を要するとみられ、来月5日告示の黒部市長選挙までには間に合わない見通しです。また、市議会3月定例会は、市の新年度予算案などを可決し、きょう閉会しました。新年度予算案は、今月18日の予算特別委員会で否決されていましたが、きょうの本会議で賛成8、反対6で、一転して可決されました。