タレント・宮嶋くるみさんの新作電子写真集「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」（撮影・根本好伸、税込1700円、文藝春秋）が27日にリリース。誌面カットが公開されました。主要電子書店にて予約受付中です。



【メイキングムービー】「デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」（撮影 根本好伸）

宮嶋さんは福島県出身。仙台でタレント活動をスタートさせ、2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、2024年にはミスマガジンでベスト16に選出されるなど、注目を集める存在。現在は東京を拠点に活動中です。



同写真集のテーマは「おうちデート」。一軒家を一日借り切り、散歩から始まり、リビング、キッチン、ベッドルーム、バスルームへと、実際の暮らしの動線に沿って撮影が行われました。リラックスした素顔から、ふと見せる大人びた表情まで、まるで隣にいるかのような親密な距離感で、成長過程にある彼女の現在地を切り取っています。デジタル写真集を発表するごとに表現の幅を広げており、同作もまた、今しか見ることのできない瞬間を凝縮した一冊に仕上がりました。



宮嶋さんは「今回の撮影は、一軒家を借り切って、まるでおうちデートのような雰囲気で行いました。リラックスした表情から、少しドキッとするカットまで、今の私をぎゅっと詰め込んでいただいています。新しい一面を楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも成長していく姿を、ぜひ見守ってください」とコメントしています。



DMMブックス、Kindleでは、独自カット入りの特別版も発売（DMM版、Kindle版に収録されている独自カットは、それぞれ別のものです）。いずれも税込2200円。



【宮嶋くるみさんプロフィール】

みやじまくるみ 2004年1月4日生まれ、福島県出身。身長160cm、B80・W58・H80。2022年より杜の都美少女図鑑に所属し、美少女図鑑コレクション（宮城代表）。2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞。2024年、講談社ミスマガジン ベスト16に選出。テレビ、WEB、CM、ナレーションなど幅広い分野で経験を重ね、現在は東京を拠点にグラビアを中心に活動。Instagram Instagram.com/k.miyajimaa X https://x.com/Miya__jima