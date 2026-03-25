アイドルグループ・テラテラの池本しおりさん（23）のセカンド写真集「ほんとのしおり。」（撮影：LUCKMAN、税込3960円、A4判112ページ、ワン・パブリッシング）が3月26日にリリースされるのに伴い、表紙と裏表紙、新たな先行カットが公開されました。



【写真】2nd写真集で大胆な姿をさらけ出した池本しおりさん

撮影地はタイのリゾート地・パタヤ。「ミニグラ（ミニマムだけどグラマラス）」としてグラビア界でも知られる池本さんにとって、初挑戦となるセクシーなカットを多数収録。デビューから5年が経過し、少し大人へと成長したありのままの姿をとらえた内容となっています。



表紙は、ビキニのフロントホックを外した大胆過ぎるカット。飛び出しそうなまん丸バストを両腕でぎゅっと押さえつけたセクシーすぎる瞬間をとらえています。



池本さんは「本当に今の自分がいっぱいだなっていうのが写真集を見た一番の感想で、素の表情の写真も結構入っていて、例えば海でSUPしたりとかワンちゃんと遊んでるところとか、素で笑ってる自然体の自分がたくさん写ってます。セクシーな衣装も多くて、黒のワンピース水着は後ろから見たらスケスケで、フィッティングで初めて見たときには、なんだこれは？と思いました(笑)。でも、セクシーだけどカッコ良さみたいなのもあって、普段のグラビアではあまり着ない衣装なのでぜひ見てほしいです。裏表紙の黄色いワンピースも、可愛いけどちょっとセクシーみたいな感じで、これもお気に入りの一着です！」とコメントしています。



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ 神戸市出身 身長150cm B81・W56・H83 血液型A型 プラチナムプロダクション所属 2020年4月に週刊ヤングジャンプの名物企画制コレ2020のファイナリストとしてグラビア活動を開始。週刊プレイボーイで単独グラビアデビュー。「ミニグラの超新星」というキャッチコピーで話題。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルとして活動中。［公式X］ https://x.com/teratera_shiori［公式Instagram］ https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/［事務所公式サイト］ https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/