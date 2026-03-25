歌手やタレントとして活動するあのさんは3月24日、自身のXを更新。ある物を「GET！」したリアクションを披露しました。（サムネイル画像出典：あのさん公式Xより）

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歌手やタレントとして活動するあのさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある物を「GET！」したリアクションを披露し、反響を呼んでいます。

【写真】あのが「GET！」したものとは？

「眼球飛び出してると思った」

あのさんは「GET！」とつづり、自撮りショットを投稿。自身がイメージキャラクターを務めるマクドナルド「おねがいマックデリバリー」のオリジナルステッカーを持っています。手に入れたうれしさからか、あのさんは目を大きく見開いた表情でリアクション。コミカルでかわいらしいです。

ファンからは「顔こわっ」「びっくりしすぎでわらた笑」「こんな驚き顔可愛すぎる人いないぞ」「お目目でっか！w」「眼球飛び出してると思った」「漫画みたいなフェイス」などの声が寄せられました。

CM動画が公開中

「おねがいマックデリバリー」のCM動画は、マクドナルド公式YouTubeチャンネルにて公開中です。『ゲーム中篇』『映画中篇』の2本があり、どちらにもあのさんが出演しています。どんな内容になっているのか、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)