「顔こわっ」あの、“ある物”を「GET！」したリアクションに反響！ 「びっくりしすぎでわらた笑」
歌手やタレントとして活動するあのさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある物を「GET！」したリアクションを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】あのが「GET！」したものとは？
ファンからは「顔こわっ」「びっくりしすぎでわらた笑」「こんな驚き顔可愛すぎる人いないぞ」「お目目でっか！w」「眼球飛び出してると思った」「漫画みたいなフェイス」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】あのが「GET！」したものとは？
「眼球飛び出してると思った」あのさんは「GET！」とつづり、自撮りショットを投稿。自身がイメージキャラクターを務めるマクドナルド「おねがいマックデリバリー」のオリジナルステッカーを持っています。手に入れたうれしさからか、あのさんは目を大きく見開いた表情でリアクション。コミカルでかわいらしいです。
CM動画が公開中「おねがいマックデリバリー」のCM動画は、マクドナルド公式YouTubeチャンネルにて公開中です。『ゲーム中篇』『映画中篇』の2本があり、どちらにもあのさんが出演しています。どんな内容になっているのか、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)