捨てられる昆布をエサにしてウニの身入りを向上させる養殖方法が開発され、県の協議会はきょう（25日）、「やまぐち型養殖」に指定しました。



エサとなる昆布を提供するのは、注文してから「ほぼ待たない」あの、うどんチェーン店です。



藻場保全のために駆除されるムラサキウニは身が少ないことが課題となっています。



やまぐちならではの養殖を検討していた県の協議会に手を挙げたのがうどんチェーン「どんどん」を展開するスナダフーズで出汁を取ったあとの昆布の活用を提案したということです。Q、0023県水産研究センターがどんどんの出汁ガラ昆布を与えたところ、8週間でウニの身入りが急激に向上し始め





味も、天然物に引けを取らない商品レベルになったということです。キャベツでも同様の効果が確認された一方で、春菊やトウモロコシの皮などは食べないなどムラサキウニが食べず嫌いであることも分かったとしています。今回の研究結果を受けて「やまぐち型養殖」として追加指定されることがきょう決まり、協議会は養殖マニュアルも作成しました。養殖1年目は設備投資などで収支がマイナスとなるものの2年目以降は、プラスに転じるとしています。（県水産研究センター白木信彦専門研究員）「（どんどんが）北海道の良い昆布を使っていると聞いて、それをいままではお金を出して 廃棄していたという話でしたので、それを有効活用するSDGsの観点からも良い」すでに4つの漁業関係者が関心を示していて県は、廃棄される食材を活用した新たな取り組みを普及させたいとしています。