綾瀬はるか、顔がデザインされた誕生日ケーキを公開 SNS反響「可愛いケーキですね」
俳優の綾瀬はるかのスタッフ公式インスタグラムが25日更新され、24日に41歳の誕生日を迎えた綾瀬の誕生日ケーキが公開された。
【写真】「可愛い」顔がデザインされた誕生日ケーキを公開した綾瀬はるか
投稿では綾瀬の名前で「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と投稿。続けて「今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と伝えた。
写真では、綾瀬の顔がデザインされた誕生日ケーキを公開。この投稿には「可愛いケーキですね」「どうぞ健康第一で。ご自愛ください」「作品を観られるのがとっても楽しみです！」などのコメントが寄せられている。
【写真】「可愛い」顔がデザインされた誕生日ケーキを公開した綾瀬はるか
投稿では綾瀬の名前で「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と投稿。続けて「今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と伝えた。
写真では、綾瀬の顔がデザインされた誕生日ケーキを公開。この投稿には「可愛いケーキですね」「どうぞ健康第一で。ご自愛ください」「作品を観られるのがとっても楽しみです！」などのコメントが寄せられている。