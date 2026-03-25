◇ファームリーグ西地区 阪神2―5オリックス（2026年3月25日 京セラD）

阪神は、ドラフト1位の立石（創価大）が4打数1安打。開幕ローテ候補のルーカスが80球を目安に投げ、3回2/3を6安打4四死球4失点と精彩を欠いた。ルーカスについて、平田2軍監督は問題なしを強調した。

以下は平田2軍監督との一問一答。

――ルーカスは死球から投球が乱れた。

「シーズンの調整登板なので。そのへんは修正して、シーズンに向かってくれればいい。今日はもう、いい練習になったなっていう話をしてて。うん。途中、球数で切ったけど、まあ粘り強く投げてたんじゃない」

――降板はマメなどのアクシデントではない。

「ああ、それじゃない。最初から80球近くというところで決めてたんでね。まあ、いい調整になって、いいシーズンを迎えてくれれば、もうシーズンで頑張ってくれればいいことで。今日の結果がどうのじゃ全然。この前の大竹にしてもそう。うん。全く問題ないと思いますよ」

――立石は左翼の守備ではファウルゾーンの打球に追いついてダイビングキャッチを試みた。

「まあ、左の切れる打球だから。ドームとはいえ、右の打球と左の打球でも違うし。ああいう打球を含めて、この2試合外野を経験できたっていうのも非常に大きいよね。左の半詰まりの打球は、自分が取れるかなと思っても失速する。打球の質が違うので勉強になると思う。それはゲームに出ないと無理。これに外だと風が加わるから。まあ、そういうことも経験できて本当に良かったな」

――これからも外野中心か。

「そうそう、そういう経験を積ませてね、なんていうかな、そういう経験を積ませるということですよ。まあ、SGLも甲子園と同じ風向きなのでいい練習になると思う」

――フリー打撃の打球捕球じゃ得られない。

「そら打球がフリー打撃とゲームじゃ質が違う。だからエラーするやん、内野手も。やっぱりスピンがかかったり、いろんなイレギュラーがあったり、風が吹いたり。自然と戦うっていうのは、経験しないとなかなかそうはいかん」

――京セラで外野の守備解禁したのは風も考えて。

「まあ、最初にドームを経験する方が、風があったりして難しいところで最初にするよりは、いい練習になるかなというところですね」

――明日は屋外（杉本商事BS）だが。

「明日のことは、これからゆっくり考えますよ」

――ディベイニーもこのままじっくり…。

「じっくり…。それは1軍が判断することだから。まだロースターは発表になってないわけでしょう？」

――まだ可能性あるのか。

「そうでしょう。だから、彼は取り組んでるんで、必死になってね。今日もヒットが1本出たし。そういった意味ではまだまだ何とも…。開幕だけじゃなく143試合あるので。まあ、しっかり取り組んでくれてますよ」