２０２８年ロサンゼルス五輪世代のＵ―２１日本代表は、今月に韓国遠征を行い、Ｕ―２１米国代表戦（２７日）とＵ―２３韓国代表戦（２９日）を行う。

当初はトルコ遠征が組まれていたが、中東情勢などを考慮して予定を変更。大岩剛監督は１７日のメンバー発表時に日本サッカー協会を通じて「当初はアルバニア、セルビア両国との対戦でしたが、中東情勢の緊迫化を受けてトルコ遠征が中止となり、今回、韓国で米国代表、韓国代表と対戦することとなりました。チームにとっては成長できる貴重な場となります」とコメントしていた。

予定になかった日韓戦が実現したことで、Ｕ―２３韓国代表で打倒日本に燃えている選手がいる。イングランド・プレミアリーグのブライトンからのレンタル移籍でオランダ２部ドルトレヒトでプレーするＭＦユン・ドヨン（１９）だ。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」などによると、今回の活動に招集されたユンは「これまで日本と何度も対戦してきたが、なかなか勝てず、プライドをかなり傷つけられた。なので日本をあまり好きではないが、（９月の）アジア大会に向けても今回の親善試合では絶対に勝ちたい」と勝利を誓った

試合をする以上、当然の意気込みだが、最近では日本へのライバル意識をむき出しにする韓国人選手が少数派になってきただけに、同メディアは「大胆発言」と表現するなど、各メディアがこぞって取り上げた。

韓国の有望株が２９日の対戦でどのようなプレーをするのか注目だ。