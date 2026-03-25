ＴＢＳの高畑百合子アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。家族ショットを公開した。

インスタグラムに「夫が出場したミラノパラリンピック、見届ける事が出来ました‥！パラアイスホッケー日本代表の勝利は見る事が出来なかったけど‥現地で子供と応援できたこと、させてもらえたこと、心から感謝します‥」とつづり、夫でパラアイスホッケー男子日本代表の堀江航の応援に行ったことを報告。

「私が初めてパラリンピックに触れたのが、２００５年から始まった『みのもんたの朝ズバッ！』という番組。みのさんが、パラリンピックを熱烈に応援していて、オンエアでお伝えする事で徐々にその世界を知っていきました。まさか、家族として応援する日が来るとは夢にも思わなかったけれど‥アリーナに足を踏み入れて、歓声を聞いて、ああ〜この世界に連れて来てくれたんだー‥と、何とも言えない、不思議な巡り合わせへの感動が溢れました‥」と現地で感じた胸の内を明かした。

「２歳４歳連れてパパ無し海外応援、かなり勇気が要ることだったけど、決断して良かった 現地でほんの数時間だけ、夫と会う事ができました ４歳息子がせっせと写真を撮ってくれました。しかしまぁ、全くバエる服装してないなワタシ笑 映えないどころか、美しいドゥオモの前で浮くレベルの生活感！ 抱っこ紐ズリ落ちてるし。‥子連れミラノ必死だったっぽい笑」とつづり、家族ショットを披露した。

この投稿にファンからは「素敵」「高畑さん可愛い」「素晴らしい」などの声が寄せられている。

高畑アナは、２０１９年に平昌五輪パラアイスホッケー男子日本代表の堀江と結婚。２１年に同局系ラジオ「週末ノオト」で、流産や不妊治療を経て第１子を妊娠し、産休に入ると公表。同年１１月に第１子男児を出産したことを発表した。２３年に第２子となる女児を出産した。