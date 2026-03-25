欧州株 高値水準継続、ほぼ全面高商状 中東情勢の改善を期待
欧州株 高値水準継続、ほぼ全面高商状 中東情勢の改善を期待
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10069.58（+104.42 +1.06%）
独ＤＡＸ 22975.05（+338.14 +1.49%）
仏ＣＡＣ40 7858.75（+114.83 +1.49%）
スイスＳＭＩ 12703.98（+188.04 +1.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46800.00（+385.00 +0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6660.00（+54.00 +0.82%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24460.50（+246.75 +1.02%）
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10069.58（+104.42 +1.06%）
独ＤＡＸ 22975.05（+338.14 +1.49%）
仏ＣＡＣ40 7858.75（+114.83 +1.49%）
スイスＳＭＩ 12703.98（+188.04 +1.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 46800.00（+385.00 +0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6660.00（+54.00 +0.82%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24460.50（+246.75 +1.02%）