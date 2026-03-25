欧州株　高値水準継続、ほぼ全面高商状　中東情勢の改善を期待
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10069.58（+104.42　+1.06%）
独ＤＡＸ　　22975.05（+338.14　+1.49%）
仏ＣＡＣ40　 7858.75（+114.83　+1.49%）
スイスＳＭＩ　 12703.98（+188.04　+1.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46800.00（+385.00　+0.83%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6660.00（+54.00　+0.82%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24460.50（+246.75　+1.02%）