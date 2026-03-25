スタジオには気象予報士の平島さんです。きのうは富山市の松川べりのサクラの開花をお伝えしましたね。



はい。咲き進んでいるのか、きょうも見に行ってきました。



松川にかかる華明橋のたもと、富山市役所の前に植えられているソメイヨシノです。



きのう開花したサクラは、きょうも少しずつ花を増やし、春の景色がゆっくりと広がり始めていました。



きょうは、富山市内にある「のぞみ保育園」の園児が、散歩の途中でサクラを見に立ち寄りました。





園児「あそこだけ咲いていたよ」園児たちは、咲き始めたサクラを見つけると、うれしそうな声をあげ、春の訪れを楽しんでいました。園児「（サクラはどうでしたか？）きれいだった」「かわいかった」「（何色だった？）ピンク」きょうの県内は、各地で雲が広がり日差しはあまり届きませんでしたが、気温はきのうより高く、富山市の最高気温は13度でした。咲いているサクラ以外は、いまどんな様子ですか。枝先には、ピンクの花びらが顔を出し始めたつぼみも多く見られ、これからさらに開花が進んでいきそうです。そして、こちらの白いボックスはLED照明です。きょうからライトアップが始まるんですよね。ライトアップは、松川橋から桜橋までの1キロあまりの区間で行われます。午後6時から午後11時まで。期間はきょうから4月中旬ごろまで、サクラが散り次第終了となります。こちらは去年の映像ですが、夜はライトに照らされて幻想的ですね。昼とはまた違った、やさしい雰囲気のサクラが楽しめそうです。そして、きょう発表されたウェザーニュースの最新予想では、富山市のソメイヨシノの開花は、今月30日となっています。松川べりでは一足早く花が咲き始めていますが、その他のサクラの名所では、高岡市の高岡古城公園が4月1日、朝日町の舟川べりが4月2日の開花予想です。エブリィでは「わたしのサクラ」と題して、みなさんのとっておきのサクラや思い出のサクラを募集しています。KNB投稿ボックスにさっそくこんな画像が寄せられました。富山市の宮崎よしえさんがきのう撮影した「富山城と早咲きのオカメザクラ」です。宮崎さん、よく散歩がてら「これは」と思った富山らしい風景をスマホで撮るそうです。春は、やはりサクラを目当てに。これから散歩の時間がますます楽しみになりそうですね。写真や動画などをKNBWEBやアプリから投稿ボックスにお寄せください。自宅の庭のサクラや、お気に入りの花見スポットなど。エピソードも添えてくださいね。