グローバルボーイズグループ「DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）」が、2ND ALBUM『Heart Beat』のリリース記念イベントを行いました。

【写真を見る】【 DXTEEN 】 「香信の夢が叶って嬉しい」 作詞・作曲に他メンバーも意欲 福田は「ギャグの精度を上げていく」





イベントの一発目にはTikTok総再生回数が1億回を突破した話題曲『両片想い』を披露。歌い終えると、狎垢蠑紊ってますかー！！瓩伐饐譴鮴りつつ、牘の中ありがとう瓩函雨にも関わらず屋外ステージに集まった多くのファンに感謝を述べました。







次に披露したアルバムのリード曲『ハルコイ』のパフォーマンスを終えると、大久保さんは爐澆覆気鵑匹Δ任靴燭？瓩函▲侫．鵑肇魁璽&レスポンス。燹屬匹Δ任靴燭？」って言ってんの！！瓩函強気で何度もレスポンスを迫る大久保さんに、メンバーが爐海辰鎰瓩鳩擇引いて会場を笑わせていました。







イベント後の囲み取材では、1STアルバムからの変化を聞かれ、谷口さんが爐い蹐鵑雰亳海魴个討2NDアルバム。個々の能力が引き立つ楽曲が多い瓩函回答。「当時と比べて特に変わったメンバーは？」と投げかけられると、爐澆鵑癖僂錣辰燭佑А銑瓩函∩完が顔を見合わせてしみじみしていました。







今回のアルバムに収録される楽曲『:Diary』を作詞・作曲した寺尾さんについては、大久保さんが犢畤は練習生のころから曲の勉強をしていて、DXTEENとして曲を出したいというのは話していた。早すぎず遅すぎず、出すタイミングも今回が1番良いんじゃないかと思う。僕たち的にも香信の夢が叶って嬉しい瓩函⊂亟蕁









平本さんは猖佑發舛腓辰函丙郢譟作曲に）興味はある。僕と太一とかはグループの中でラップポジション。ユニットでラップの歌詞を書いたりしているので、これからもっと頑張って香信みたいに形にできたらと思います瓩函意気込んでいました。







「新年度に個人で挑戦したいこと」を聞かれると、田中さんは猖佑盒丙遒蝓３擺錣箸も弾けないので、メロディーとか歌詞とか、しっかり考えられるようにしていきたいというのが１つの目標です瓩函∩郎邂嬪澆鯀澆立てられている様子。寺尾さんは、爐澆鵑淵リエイティブ面に積極的になってきている。みんなで1曲作れたりしたら面白い。曲だけじゃなく、太一くんがパフォーマンスを作っても面白いですし瓩函¬ね茲剖擦鯡らせていました。







一方、同じ質問に福田さんは猖佑發修蹐修23歳。大人らしさを出していけたらと思っています瓩函屈託のない笑顔で宣言。「大人っぽさの第一歩目として何をする？」と記者に追撃されると爐覆鵑、う〜ん。ギャグの精度も上げていくので。成長として瓩氾え、場を和ませていました。









【担当：芸能情報ステーション】