女優中山来未（30）が25日までにインスタグラムを更新。結婚を発表した。

「ご報告 いつも温かく見守ってくださる大切な皆様へ 私事で恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。先日、無事に式を挙げ、新しい一歩を踏み出したことをご報告させていただきます」と報告し、ウエディングドレス姿を投稿した。

「当日は、大好きな家族や友人はもちろん、親身に寄り添ってくださった式場スタッフの皆様のおかげで、心から幸せを感じるあたたかい時間を過ごすことができました。改めて、周りの皆様の優しさに支えられていることを実感しています」と式の様子をつづった。

「これからは私たちらしく、手を取り合って笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思っています。表現者としても、一人の人間としても、もっと成長していけるよう精進してまいります。未熟な二人ですが、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

中山はオーディション番組「ザ・ラストヒロイン〜ワルキューレの審判〜」でグランプリを受賞。NHK北海道発地域ドラマ「春の翼」で、ヒロインを演じた。