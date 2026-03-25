山形地方裁判所で勤務する書記官の男性がウソの書面を作成したほか、事件記録１冊を紛失したなどとして、きょう付けで停職６か月の懲戒処分を受けました。

停職６か月の懲戒処分を受けたのは、山形地方裁判所で裁判所書記官として働く５０代の男性です。

この男性書記官は、去年１月、山形家庭裁判所に申し立てられた事件に関する手続きについて事務処理を２か月あまり怠っていたほか、この事件の内容がまとめられた事件記録１冊を紛失したということです。

さらに、審判中の事件の書面について、相手に送っていないにもかかわらず送ったとウソの報告をしたり、相手に電話をしていないにもかかわらず、電話でやり取りしたとするウソの書面を作ったりしていました。

■なぜ発覚した？

この男性書記官が別の部署に異動になり、後任の担当者への引継ぎの際や事件の当事者からの指摘などでこれらの事案が発覚したということです。

山形地方裁判所によりますと、男性書記官は行ったことを認め、反省の態度を示しているということです。

今回の事案について、山形地方裁判所は「裁判所職員が、このような不祥事を起こしたことは極めて遺憾である。職員に対する指導を徹底していきたい」とコメントしています。