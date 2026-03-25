およそ440人が海峡のまちの学び舎を巣立ちました。



下関市立大学できょう（25日）、卒業式が行われました。



下関市立大学では、経済学部の3学科合わせて441人が卒業式を迎えました。



式では、韓昌完学長から各学科の代表に卒業証書が手渡されました。



（卒業生総代 野呂典雅さん）

「大学生活で学んだ自分で考え、選び、行動するという姿勢は、これからの人生において大きな支えになると信じています。自由には責任が伴います。その責任を胸に刻みながら社会の中で自分の役割を果たしていきたいと思います」





（卒業生）「中国の（大学）院に進学します。 ここで学んだ経済学の延長を学ぼうと思っています」「めっちゃ楽しかったです。充実した4年間でした。ホテル業に就きます。長門の方に行って山口県出身なんで山口の魅力を伝えられようがんばります」「（就職先は）ハウスメーカーですね。 大学で培った人間関係とその築き方、 そういうところから始めて行こうかなと思います」下関市立大学によりますと経済学部の今年度の就職内定率は97.9％となっています。県内就職の割合は15.1％64人となっていて、その半数が下関市内に就職するということです。