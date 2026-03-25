3月22日、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が、ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』に出演し、以前交際していたお笑いコンビ「蛙亭」のイワクラについて言及した。ただ、破局後に明かした “ある話題” が波紋を呼んでいる。

番組後半、結婚を “正義” に掲げる既婚者芸人が、独身芸人に愛ある説教をする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」が放送された。伊藤は、イワクラと約4年交際していたが、2025年11月の同番組で破局したことを告白。今回、破局後のエピソードを語った。

「伊藤さんは『入籍も考えていた』と明かしつつ、『いまの生活では結婚は難しい』など切実な悩みを打ち明けました。

『男と女は抱いていれば全部解決するんですよ。抱いてましたか？』と質問されると、伊藤さんは『抱いてませんでした、1年ぐらいは』と告白し、千鳥のノブさんらからイジられていました」（芸能記者）

“夜の事情” を明かし、スタジオを湧かせた伊藤。ただ、Xでは、「1年ぐらい抱いてない」発言に関して、《マナー無いなあ》《その発言は思いやりがないですね》など、厳しい声があがっている。

「破局を公表後、2人は交際中のことをたびたびネタにしており、3月19日の『アメトーーク！』（テレビ朝日系）で共演するなど、お互いにふっきれた様子を見せています。

今回、芸人同士のノリもあったのでしょうが、元カノと付き合っていたころの “夜の生活” を公の場で話す伊藤さんに、配慮が足りないと感じる人もいたようです。頻繁に破局ネタを披露しているとはいえ、“線引き” が疑われたようです」（同）

伊藤とイワクラの交際は、2022年7月に本誌「Smart FLASH」が報じた。当時、2人は東京・代々木八幡の庶民的な居酒屋で食事後、イワクラの自宅に帰宅。帰路に就く際、周囲を気にすることなく、イワクラは腕を組んで密着したり、顔を近づけるなど幸せそうな様子だった。そんな2人の関係にピリオドが打たれた理由は何だったのか。

「伊藤さんはたびたび朝帰りをする一方、健康診断にいかないようなだらしない生活を送っており、そうした習慣が破局の原因だったことをイワクラさんがバラエティ番組で明かしています。

とくに、19日の『アメトーーク！』では、『お互いに結婚を考えていたんですが、ちょっとリアルに考えたとき、コイツ全然無理かもしらんって思って……』と、イワクラさんが結婚を想定したとき、相いれない部分があったことが最大の理由であると語っていました」（同）

別々の道に進むことになった2人に、新たな恋はあるか──。