乃木坂46・川崎桜、パリでスケートをする夢叶う！ 1st写真集『エチュード』“期待と緊張”が入り混じる最新カット解禁
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、念願だったパリでのスケート直前の様子を捉えた最新カットが解禁された。
【写真】乃木坂46・川崎桜、自身初のランジェリーカット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
本作で川崎は、自らデザインに携わったスケート衣装に身を包み、念願だった「パリでスケートを滑る」という夢を実現。今回公開されたのは、リンクに上がる直前のルーティンをこなす姿を捉えた一枚だ。憧れの舞台を前に、期待と緊張が入り混じった彼女のリアルな表情が映し出されている。
フランスのニースとパリで撮影された本作は、あえて「撮影時系列順」に写真を構成。旅が進むにつれて心が解け、自分自身を解放していく過程が自然に伝わる一冊に。これまでに見せたことのない、彼女の新たな一面が凝縮されている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】乃木坂46・川崎桜、自身初のランジェリーカット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。ニースとパリの2都市で撮影を敢行され、彼女の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの等身大の魅力を凝縮。多彩な表情を見せる彼女の“今”を鮮やかに切り取っている。
フランスのニースとパリで撮影された本作は、あえて「撮影時系列順」に写真を構成。旅が進むにつれて心が解け、自分自身を解放していく過程が自然に伝わる一冊に。これまでに見せたことのない、彼女の新たな一面が凝縮されている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記