アニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』7月放送決定 追加キャストに長縄まりあ
江島絵理の人気コミック原作のアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』が、7月より放送されることが決定。キービジュアルが解禁されたほか、追加キャストとして長縄まりあの出演が発表された。
【写真】長縄まりあが声を務める小学生ゲーマーの藤宮亜里沙 コメントも到着！
2023年にLeminoにて実写ドラマ化もされた、『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』。
お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。ある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き―!? 学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は今、戦いたい。お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる。
キービジュアルには、メインキャラクターの深月綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれ、犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラクターの姿も描かれている。
藤宮亜里沙を演じるのは、長縄まりあ。長縄は「ゲームをしていると誰しも感じたことがある悔しさやカッとなってしまう気持ち、それを私は美しいと思っています。その美しい気持ちを亜里紗と共に爆発させることができるなんてとっても嬉しく感じています。是非、心と心で殴り合う崇高なる決闘の中で、皆さんが何かを得ていただけたら嬉しいです！ 楽しんでください！」とコメントしている。
また、追加キャスト情報発表を記念してプレゼントキャンペーンを実施。アニメ公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると、抽選で藤宮亜里沙役・長縄まりあサイン入りキービジュアルビッグポストカードが当たる。
さらに、「AnimeJapan 2026」KADOKAWAブースにて、ティザービジュアルを使用したビッグポストカードの配布が決定した（数量限定／他作品とのアッセンブリ配布となる）。
アニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』は、7月放送開始。
【写真】長縄まりあが声を務める小学生ゲーマーの藤宮亜里沙 コメントも到着！
2023年にLeminoにて実写ドラマ化もされた、『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』。
お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。ある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き―!? 学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は今、戦いたい。お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる。
藤宮亜里沙を演じるのは、長縄まりあ。長縄は「ゲームをしていると誰しも感じたことがある悔しさやカッとなってしまう気持ち、それを私は美しいと思っています。その美しい気持ちを亜里紗と共に爆発させることができるなんてとっても嬉しく感じています。是非、心と心で殴り合う崇高なる決闘の中で、皆さんが何かを得ていただけたら嬉しいです！ 楽しんでください！」とコメントしている。
また、追加キャスト情報発表を記念してプレゼントキャンペーンを実施。アニメ公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると、抽選で藤宮亜里沙役・長縄まりあサイン入りキービジュアルビッグポストカードが当たる。
さらに、「AnimeJapan 2026」KADOKAWAブースにて、ティザービジュアルを使用したビッグポストカードの配布が決定した（数量限定／他作品とのアッセンブリ配布となる）。
アニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』は、7月放送開始。