自宅近くで補聴器の効果測定ができる！ 補聴器フォーラム東海「ほちょうきカー」

記事ポイント ハイエースベースの防音・音響設計で車内での補聴器効果測定を実現山間部や離島の医療施設・介護施設・自宅付近にも出向ける移動型車両2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定 ハイエースベースの防音・音響設計で車内での補聴器効果測定を実現山間部や離島の医療施設・介護施設・自宅付近にも出向ける移動型車両2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定

補聴器フォーラム東海実行委員会、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を開発しています。

2026年度より東海地区および首都圏の医療機関・介護施設と連携し、実証実験を開始する予定です。

補聴器フォーラム東海「ほちょうきカー」

開発：補聴器フォーラム東海実行委員会、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループベース車両：トヨタ「ハイエース」実証実験開始：2026年度対象エリア：東海地区・首都圏

「ほちょうきカー」は、トヨタ「ハイエース」をベースに設計された車両です。

高度な防音・音響設計により、補聴器の効果測定に必要な音の反響を抑えた環境を車内に備えています。

車両が走行可能な場所であれば、山間部や離島の医療施設、介護施設、患者の自宅付近など、さまざまなエリアへ出向けます。

難聴と認知症リスクの関連

高齢者の難聴は、周囲の音情報が制限されることで交通事故のリスクが高まりました。

Lancet認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会2024年レポートでは、難聴が最大の修正可能なリスク要因と評価されており、補聴器の使用が認知機能維持に有効であることが明らかになっています。

一方で、適切なフィッティングに欠かせない音場検査環境を備える耳鼻咽喉科クリニックや補聴器販売店は、全国的に十分とは言えない状況です。

サービス内容と実証実験

「ほちょうきカー」では、言語聴覚士や認定補聴器技能者が車両内で正確な聴力測定や補聴器の効果測定、適切なフィッティングを行います。

医療機関にいる医師とオンラインで接続し、遠隔診療にも対応しています。

2026年度からは東海地区・首都圏の医療機関や認定補聴器販売店、SOMPOケアなどと連携した実証実験が予定されており、補聴器医療相談会などのイベント開催も検討されています。

音場検査環境が身近にない地域でも、正確な補聴器の効果測定やフィッティングが受けられます。

難聴による認知症リスクの低減にも貢献できる取り組みとなっています。

遠隔診療にも対応しており、医師との連携体制が整った移動型サービスが特徴です。

補聴器フォーラム東海「ほちょうきカー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ほちょうきカーではどのようなサービスが受けられますか？

A. 言語聴覚士や認定補聴器技能者による正確な聴力測定、補聴器の効果測定、適切なフィッティングが受けられます。また、医療機関の医師とオンラインで接続した遠隔診療にも対応しています。

Q. ほちょうきカーの実証実験はいつ・どこで行われますか？

A. 2026年度より東海地区および首都圏の医療機関や認定補聴器販売店、SOMPOケアなどと連携して実証実験が開始される予定です。

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