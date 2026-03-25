小林私が、弾き語りアルバム『原作_2』を本日配信リリースした。

本作は、弾き語りで自身が生み出した楽曲を「原作」、編曲が入った楽曲を「二次創作」と話す小林私の「原作」集で、2年7カ月ぶりの弾き語り音源集のリリースとなる。

ジャケット写真

最新シングル「人形の街」、2025年に配信シングルのカップリング曲としてリリースされた「暮らしの用例」「のど飴」、完全新曲の「合い鍵」「さしいろ」「GG NOOB REPORT U」「幻」、さらには声優・歌手の大渕野々花に提供した「夢.jpeg」や、ももいろクローバーZに提供した「可視光線」のセルフカバーを含む全16曲が収録された。また、アートワークはヘンミモリが手掛けている。

本作のリリースを記念して、4月2日20時からYouTube生配信の開催が決定した。1時間程度の弾き語りライブを予定しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️配信アルバム『原作_2』

2026年3月25日（水）リリース

配信：https://kobawatashi.lnk.to/GENSAKU_2PR ▼収録曲

01.加速

02.夢.jpeg selfcover

03.幻

04.金平糖

05.暮らしの用例

06.落日

07.空に標結う

08.可視光線 selfcover

09.杮落し

10.合い鍵

11.冷たい酸素

12.さしいろ

13.秋晴れ

14.人形の街

15.のど飴

16.GG NOOB REPORT U ▼ダウンロードキャンペーン開催

小林私 配信アルバム「原作_2」のリリースを記念して、DLキャンペーンを実施いたします。期間中に対象音楽配信サイトにて「原作_2」を全曲ダウンロード購入していただいた方全員に「人形の街」レコーディング映像フルサイズをプレゼントいたします。さらに抽選で「原作_2」絵柄サイン色紙を3名様にプレゼントいたします。 ＜実施期間＞

2026年3月25日（水）0:00〜4月7日（火）23:59

＜対象サイト＞

iTunes/Amazon Music/OTOTOY/mora/レコチョク

※サブスクリプションサービス・上記以外のダウンロードサイトは対象外となります。

※特典内容は全サイト共通となります。

＜応募フォーム＞

https://krs.bz/kingrecords/m/7n9t1b3

＜特典＞

応募者全員：「人形の街」レコーディング映像フルサイズ(視聴期間2027年4月10日23:59まで)

応募者抽選：「原作_2」絵柄サイン色紙

＜特典ダウンロード方法＞

‖仂櫃硫山敘杰サイトで配信アルバム「原作_2」を全曲ダウンロード購入。

購入完了画面のスクリーンショットを撮影。

※アルバム1枚（16曲）をダウンロード購入されたことがわかるスクリーンショット画像を撮影してください。一部収録曲のみの購入しか確認できない場合は応募対象外となります。

１募フォームに必要事項を入力・スクリーンショット画像をアップロードして応募

応募期間終了後、4月10日(金)頃から順次ご登録のメールアドレス宛に特典映像視聴用のURLを記載したメールをお送りします。 ▼ダウンロード購入

iTunes：https://itunes.apple.com/jp/album/1884494944?app=itunes

Amazon Music：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS8V77ZG

ｍora(通常)：https://mora.jp/package/43000014/NOPA-7831/

mora(ハイレゾ)：https://mora.jp/package/43000014/NOHR-972_F/

mora(ロスレス)：https://mora.jp/package/43000189/NOPA-7831/

レコチョク(通常)：https://recochoku.jp/album/A1046876042

レコチョク(ハイレゾ)：https://recochoku.jp/album/A1046875898 OTOTOY（ロスレス）：https://ototoy.jp/_/default/p/3552130 OTOTOY（ハイレゾ）：https://ototoy.jp/_/default/p/3552143