40・50代の“毎日服”なら【無印】へ！ そのまま真似したい「大人の春コーデ」

大人世代の毎日服は、意外とバランスに悩みがち。合わせやすさや気楽さを優先して、ラフになりすぎるのは避けたいところです。そんなとき頼りになるのが、シンプルかつ洗練された印象を狙える【無印良品】のアイテム。今回は、スタッフさんによる春のお手本コーデを紹介するので、着こなしのヒントにしてみて。

レイヤード術でシンプルコーデにセンスをプラス

白のヘンリーネックTとジーンズのシンプルな組み合わせも、レイヤードテクニックでぐっとこなれた印象に。ヘンリーネックTの首元を開け、黒インナーを見せることでコーデにメリハリが生まれます。ウエストはベルトでマークすれば、カジュアルなアイテム同士でもすっきり引き締まった印象に。着飾りすぎずナチュラルで、デイリーに取り入れやすい着こなしです。

リネン混素材でセットアップも軽やかな表情に

リネン混素材のセットアップなら、黒でも重たく見えにくく春らしいムードに。ショート丈ジャケットとタックスカートのバランスがよく、スタイルアップも狙えそうです。きちんとした印象に仕上がるので、通勤コーデやお呼ばれシーンにも活躍の予感。セットで着るのはもちろん、それぞれ単品使いで着回せるところも嬉しいポイントです。

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Writer：Anne.M