04 Limited Sazabys、映像作品『YON EXPO’25』本日リリース＆ジュディマリカバー「mottö」映像公開
04 Limited Sazabysが、映像作品『YON EXPO’25』を本日リリースした。
今作は、2025年11月8日・9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された公演を完全映像化したもの。その映像より、DAY2に行われたJUDY AND MARY「mottö」のライブ映像を公開した。
＜YON EXPO＞は、普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブで、04年ぶり04回目となる2025年のYON EXPOのテーマはカーレース「F-04 Grand Prix」。“YON RACING”に所属するのレーサーに扮したメンバーが登場し、彼らの真骨頂である熱いライブはもちろん、YON EXPOならではの茶番演出も含めてエンタメライブとしても見どころ満載の作品になっているという。
その他、＜YON EXPO’25＞の裏側を追った約273分のドキュメント映像や、84Pにおよぶ＜YON EXPO’25＞のライブ＆オフショット写真を収めたフォトブックも付属する。
◾️ライブ映像作品『YON EXPO’25』
2026年3月25日（水）リリース
特設サイト：https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25_bluraydvd
▼全2形態 ※スリーブケース仕様
［Blu-ray］\8,800（税込）
［DVD(3disc)］\7,700（税込）
▼CONTENTS
・YON EXPO’25＠2025.11.8-9 TOYOTA ARENA TOKYO
・DOCUMENT OF “YON EXPO’25”
［付属］
・Special Photo Book (84P)
＜DAY1＞
01. message
02. My HERO
03. Now here, No where
04. Chicken race
05. Warp
06. mottö
07. Cycle
08. Kick it
09. Milestone
10. Lost my way
11 mahoroba
12. Utopia
13. monolith
14. knife
15. Finder
16. Alien
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. milk
21. Honey
22. Harvest
23. Feel
24. Keep going
en1. Buster call
en2. swim
＜DAY2＞
01. Every
02. climb
03. swim
04. Kitchen
05. days
06. Galapagos
07. Galapagos
08. mottö
09. fade
10. discord
11. 夕凪
12. kiki
13. monolith
14. fiction
15. Grasshopper
16. GATE
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. Letter
21. hello
22. soup
23. Horizon
24. Squall
en1. Terminal
en2. Give me
◾️＜04 Limited Sazabys フリーライブ “HOMESICK”＞
【日時】2026年04月04日（土）
【時間】開場 12:00 / 開演 15:00
【会場】豊橋総合スポーツ公園
【料金】無料 （入場方法などは特設サイトへ）
詳細：https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick
◾️＜YON FES 2026＞
【日時】2026年6月21日（土）、22日（日）
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00（各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/20：04 Limited Sazabys / Fire EX. / KOTORI / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / and more
6/21：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / and more
▼券種
6/20（土）1日入場券 一般￥11,000（税込）／U-18チケット￥7,000（税込）
6/21（日）1日入場券 一般￥11,000（税込） ／U-18チケット￥7,000（税込）
6/20（土）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込） ／U-18チケット￥9,000（税込）
6/21（日）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込）／U-18チケット￥9,000（税込）
【主催】YON FES 2026 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
▼チケット先行
・YON TOWN先行（1日入場券 ※オリジナル特典付き／1日入場券）
応募期間：2/20（金）19:00〜3/1（日）23:59（抽選・お一人さま2枚まで）
詳細：https://yonfes.nagoya/feature/2026
関連リンク
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