チェコ・プラハで開催

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕した。坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）に日本として初の表彰台独占にも期待が懸かる大舞台。ファンからは様々な声が上がっている。

女子はミラノ・コルティナ五輪を制したアリサ・リウ（米国）は不在だが、銀の坂本、銅の中井、4位の千葉と五輪上位が揃った。表彰台独占も十分可能な布陣だ。

坂本にとっては今大会が現役ラストダンス。有終の4度目世界一を狙えば、中井は初の世界選手権で五輪に続く表彰台を見据え、千葉は2大会連続メダルに照準を合わせている。

ライバルになりそうなのが、ミラノ五輪で5位だったアンバー・グレン。米国の26歳は、ミラノで坂本が悔し涙を流している際、撮影しようとしたカメラマンを制すなど、日本のファンの心を打った。世界選手権に向けてX上のファンから様々な声が上がった。

「楽しみ楽しみみんな頑張れ〜」

「アンバーはオリンピックで悔しい思いもしたから今度は笑顔で終えてほしいな パーフェクトが見たい！」

「アンバーにもワールドでメダルをとも思うけど、日本女子ポディウム独占も見たいし…メダルが足りない」

「日本女子の表彰台独占は充分あるけど、アンバーが入ってくる可能性も充分ある」

「日本女子の表彰台独占を見たい私vsアンバーの表彰台を見たい私」

SPは中井が第5グループ、グレン、坂本、千葉は最終第6グループで、千葉が最終滑走。フリーは27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）