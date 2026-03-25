女優のシエナ・ミラー(44)が、40代での妊娠について「20代の頃よりずっと楽」と語った。現在、第3子を妊娠中のシエナは年齢を重ねたことで心身ともに落ち着いた状態にあり、それが大きいと明かしている。



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英グラマー誌のインタビューでミラーは29歳、42歳、そして今回、44歳で出産を経験することに触れ、「若い頃のように、あれもこれもやりたいという気持ちに引き裂かれることがないの」とコメント。夜9時に本を持ってベッドに入る生活が心地よく、今はそれを楽しめているという。



また、40代での妊娠が楽に感じられる理由として、「40歳を過ぎると、自分が何者か分かってきて、周囲の目を気にしなくなる。より地に足のついた人間になれたわ」と語っている。



一方で、「男性が高齢で子どもを持つことは批判されないのに、なぜ女性には『物語』が語られがちなの？」とも疑問を投げかけた。



シエナには15歳年下の俳優オリ・グリーンとの間に2歳の娘、元恋人で俳優のトム・スターリッジとの間に13歳のマーロウがいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）