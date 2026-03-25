記事ポイント 「集団戦闘×ローグライト×合成」を組み合わせたファンタジーRPG仲間の召喚・合成で戦力が急上昇する爽快な合成システムを搭載事前登録者数に応じた段階的な報酬キャンペーンを実施中 「集団戦闘×ローグライト×合成」を組み合わせたファンタジーRPG仲間の召喚・合成で戦力が急上昇する爽快な合成システムを搭載事前登録者数に応じた段階的な報酬キャンペーンを実施中

SEVENが、スマートフォンゲーム『闇カワ！

もふもふハムスター団』の事前登録を2026年3月13日より開始しています。

本作は、可愛らしいハムスターたちが大軍勢で戦場を駆け巡る「集団戦闘×ローグライト×合成」のファンタジーRPGです。

事前登録者数に応じた段階的な特典が用意されています。

SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

タイトル：闇カワ！もふもふハムスター団ジャンル：集団戦闘×ローグライト×合成 ファンタジーRPG対応機種：iOS／Android事前登録開始日：2026年3月13日配信：SEVEN株式会社

『闇カワ！

もふもふハムスター団』は、万霊の想いが集まり形作られた世界「夢境万界（むきょうばんかい）」を舞台にしたファンタジーRPGです。

プレイヤーは可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者（ぎょうじゃ）」となり、自らのチームを鍛え上げて「悪夢の神」による侵食から世界を救う冒険に挑みます。

カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルでありながら、鮮やかで豊かな色彩を用いた独特な「闇カワ！

」の世界観が最大の特徴となっています。

遊ぶたびに展開が変わる戦略バトルでは、仲間の召喚や強化要素がランダムに現れるため、毎回新鮮な感覚で攻略を楽しめました。

戦場を埋め尽くす敵軍をまとめて吹き飛ばすような圧倒的な爽快感が追求されています。

爽快な合成システムと多彩なビルド

爽快な合成システムにより、仲間を自動合成すると戦力が急上昇し、一撃で敵をなぎ倒す抜群の爽快感を味わえます。

6大種族による戦略バトルが展開される中、プレイヤーは自分だけの戦い方を自由に構築できました。

「行者」自身のスキルや装備のほか、「従者」「秘蔵品」「天測儀」「役従」といった複数の育成軸が用意されています。

多角的にリソースを投入して戦力を高めていく奥深い育成が楽しめます。

やり込み要素とミニゲーム

挑戦難易度の高い「深淵」ダンジョンや、無限戦闘モードの「無尽の狂潮」など、やり応えのあるコンテンツが充実しています。

ワンタップゲームやランゲームをはじめとする7つのミニゲームも搭載されており、気分転換にも最適です。

バトル以外にも多彩な遊び方が揃っています。

事前登録キャンペーン

事前登録者数に応じた段階的な報酬が用意されています。

1万人達成で「契約の燭心×3」、2万人で「契約の燭心×6」、5万人で「限定アイコンフレーム＋契約の燭心×9」、10万人で「荊棘の守護者＋契約の燭心×12」が受け取れました。

リリース時にも多彩な特典が予定されており、詳細は順次発表となっています。

可愛らしいハムスターたちが大軍勢で戦場を駆け巡る、他にはない独特のビジュアル体験が味わえます。

ローグライト×合成の組み合わせにより、遊ぶたびに異なる戦略で新鮮なバトルを楽しめました。

育成・やり込み・ミニゲームまで幅広いコンテンツが揃っており、長く遊べる内容となっています。

SEVEN「闇カワ！

もふもふハムスター団」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『闇カワ！もふもふハムスター団』はどのような種類のゲームですか？

A. 「集団戦闘×ローグライト×合成」を組み合わせたファンタジーRPGです。可愛らしいハムスターたちが大軍勢で敵と戦う独特のビジュアル体験が特徴となっています。

Q. 事前登録の報酬にはどのようなものがありますか？

A. 登録者数に応じて段階的に報酬が用意されています。1万人で「契約の燭心×3」、2万人で「契約の燭心×6」、5万人で「限定アイコンフレーム＋契約の燭心×9」、10万人で「荊棘の守護者＋契約の燭心×12」が受け取れます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post もふもふ大軍勢で敵をなぎ倒す爽快感 SEVEN「闇カワ！ SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」 appeared first on Dtimes.