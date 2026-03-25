桜の開花が発表され春本番を迎えるものの、あいにくの雨となった25日、福岡市の百貨店では春を感じるイベントが始まりました。

25日、北九州市の小倉城の前では。



■北九州市職員

「これが2輪、この中間に2輪。7輪咲いているのを私が確認しております。」



雨の中、北九州市の職員がソメイヨシノの標本木を確認し、武内市長が桜の開花を発表しました。北九州市では気象台とは別に、毎年独自に桜の開花発表を行っています。

各地から桜の便り届く中、福岡市中央区天神の大丸福岡天神店では。



■中村安里アナウンサー

「会場はものすごいにぎわいです。いろいろな名産品があっておいしそうです。」



多くの人でにぎわっていたのは、25日から始まった「花咲く都 京都展」です。



古都・京都の伝統的な和菓子や最新のスイーツなどのほか、この時期ならではの商品が並びます。



■大丸福岡天神店 広報担当・立石幸菜さん

「お花見で食べていただけるお弁当を始め、桜をモチーフにしたスイーツを取りそろえております。」

桜の花びらをかたどった生八ツ橋のおだんごです。桜色のものは、生八ツ橋の生地そのままの味を楽しむことができ、白い生八ツ橋は。



■中村アナウンサー

「桜の形でかわいらしいですね。もっちもちの八ツ橋の生地の中に、桜の風味をしっかり感じられるあんが入っています。」



お花見スイーツはほかにもあります。

■中村アナウンサー

「こちらは桜のモンブランですね。春らしい色合いでかわいらしいです。」



抹茶の生地に、桜あんと数種類のクリームで仕立てたモンブランです。



■中村アナウンサー

「クリームがとろけます。いろんな食感の桜味を楽しめるので、すごくおいしいです。抹茶もあってバランスがいいですね。」

スイーツだけではなく、京都らしい和の食材を生かしたぜいたくなお弁当もあります。



「花咲く都 京都展」は30日まで開かれています。