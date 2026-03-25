イワシカちゃんグリーティングも！ 岩下食品/東武ワールドスクウェア「世界がピンクに恋をする… ＃行きたすぎてしょーがない。」

記事ポイント 岩下の新生姜×東武ワールドスクウェアのコラボイベントが2026年4月10日から6月30日まで開催スペシャルイベントデーにはイワシカちゃんのグリーティングやコラボフードスタンプラリーを実施限定50個のシリアルナンバー入りアクリルスタンド付きチケットも販売 岩下の新生姜×東武ワールドスクウェアのコラボイベントが2026年4月10日から6月30日まで開催スペシャルイベントデーにはイワシカちゃんのグリーティングやコラボフードスタンプラリーを実施限定50個のシリアルナンバー入りアクリルスタンド付きチケットも販売

栃木県日光市・鬼怒川温泉の「東武ワールドスクウェア」で、岩下の新生姜とのコラボイベント「世界がピンクに恋をする… ＃行きたすぎてしょーがない。」が開催されます。

期間は2026年4月10日（金）から6月30日（火）までです。

コラボフードやクイズラリーなどの常時開催イベントに加え、3日間限定のスペシャルイベントデーではイワシカちゃんのグリーティングも楽しめます。

岩下食品/東武ワールドスクウェア「世界がピンクに恋をする… ＃行きたすぎてしょーがない。」

開催期間：2026年4月10日（金）〜6月30日（火）スペシャルイベントデー：2026年4月12日（日）、5月9日（土）、6月6日（土）会場：東武ワールドスクウェア（栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1）アクセス：東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」から徒歩1分

岩下食品と東武ワールドスクウェアによるコラボイベントが、2026年4月10日（金）から6月30日（火）まで東武ワールドスクウェアで開催されます。

世界各国のミニチュア建造物が立ち並ぶパーク内がピンク色に彩られ、コラボフードの販売やクイズラリー、ぬりえコンテストなど多彩なイベントが展開されました。

スペシャルイベントデーは4月12日（日）、5月9日（土）、6月6日（土）の3日間が設定されています。

この日はイワシカちゃんのグリーティングやステージショー、限定グッズの特別販売会など、通常日にはない特別な催しが盛りだくさんです。

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ」ちゃんは、ピンクの見た目が印象的なキャラクターです。

スペシャルイベントデーには東武ワールドスクウェアに来園し、パーク内の世界遺産ミニチュアとのフォトセッションなど、ここでしか体験できないグリーティングを実施します。

スペシャルイベントデー（3日間限定）

イワシカちゃんのグリーティングは各日11時30分、13時30分、15時30分の3回実施され、各回約30分の構成となっています。

会場はパーク内ウェルカムスクウェアで、参加は無料です（入園料は別途必要）。

グリーティングに参加した方には、東武ワールドスクウェア限定コラボデザインの「グリーティングカード」がプレゼントされます。

また、コラボフードスタンプラリーも同日に開催されます。

パーク内のレストラン・カフェ2店舗以上でコラボフードを注文し、スタンプを集めると「オリジナル缶バッジ」が先着50名にプレゼントされます。

対象店舗はラーメンハウス「カーニバル」、カフェテリアレストラン「ワールド」、日光ゆば「和心」、カフェ「すふぃんくす」の4店舗です。

スペシャルイベントデーには、パーク内ショップまたはウェルカムスクウェア内の特別販売会場で岩下の新生姜関連商品を税込2,000円以上購入すると、コラボ限定デザインの「ステッカー」が1枚もらえます。

対象店舗はワールドショッパーズ「メルカドI」「メルカドII」およびウェルカムスクウェア内の特別販売会場です。

ウェルカムスクウェアでは岩下の新生姜関連商品やイワシカちゃんグッズの特別販売会も行われます。

普段はワールドショッパーズ「メルカドI」「メルカドII」でも取り扱いのない商品がスペシャルイベントデー限定で多数並びます。

ステージショーでは大道芸人によるパフォーマンスやじゃんけん大会も開催され、栃木の人気MCがステージを盛り上げました。

コラボフード

パーク内のレストラン・カフェでは、岩下の新生姜を使用したコラボフードが期間限定で販売されます。

岩下の新生姜ラーメン（1,180円・税込）や宇都宮餃子 岩下の新生姜きざみたれ（500円・税込）など、新生姜の風味を活かしたメニューが揃っています。

岩下の新生姜ジンジャーストロベリーゼリーフロート（650円・税込）や岩下の新生姜入りペペロンチーノ（1,050円・税込）もラインナップされています。

和のメニューとして、岩下の新生姜いなり寿司（2個・450円・税込）や岩下の新生姜天ぷら（270円・税込）も用意されています。

手軽な価格帯で新生姜の味わいを楽しめるメニューとなっています。

ドリンクメニューには岩下の新生姜サワー（650円・税込）と岩下の新生姜ソーダ（550円・税込）が登場しました。

カフェ「すふぃんくす」とラーメンハウス「カーニバル」で冷たいドリンクを購入すると、コラボデザインのカップで提供されます。

カップに記載の二次元コードを読み取ると、パーク内ショップで使える50円割引クーポンが表示されます。

クイズラリー

常時開催イベントとして、クイズラリー「ピンクワールドなぞときトリップ 見つけ出さなきゃしょーがない！

」が実施されます。

パーク内に隠れた「岩下の新生姜Tシャツを着たお人形」や「イワシカちゃん」を探す参加型のイベントです。

参加賞としてコラボデザインの「ステッカー」がもらえるほか、全問正解者の中から抽選で「イワシカちゃんぬいぐるみジャンボ」（1名）や「今治タオルハンカチセット」（2名）などの賞品も用意されています。

問題用紙はエントランスゲートで1人1枚配付されます。

回答後、チケットカウンター内インフォメーションのスタッフに用紙を渡すと応募が完了します。

正解発表は7月15日（水）に東武ワールドスクウェア公式HPにて行われ、当選者への賞品発送をもって発表に代えられます。

岩下食品/東武ワールドスクウェア「世界がピンクに恋をする… ＃行きたすぎてしょーがない。」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間について教えてください。

A. 開催期間は2026年4月10日（金）〜6月30日（火）です。

Q. アクセスについて教えてください。

A. アクセスは東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」から徒歩1分です。

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