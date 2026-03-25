日本テレビ系の演芸番組「笑点」の司会者で落語家の春風亭昇太さん（６６）が２５日、東海大学を４８年がかりで卒業した。

１９７８年に文学部に入学した昇太さんはサークル活動で落語の魅力を知り、プロの落語家になるため４年生で中退。その後、母校の客員教授に就任した際、再入学制度があることを知って「やり残したことはやっておこう」と復学を決意した。

２０２４年秋から人文学部の４年生に入り直して授業を受け、卒業に必要な残りの単位を取得。「徳川の城の改修」について研究した約２万３０００字の卒業論文も書き上げたという。

この日、紋付き袴（はかま）で湘南キャンパス（神奈川県平塚市）の卒業式に出席した昇太さんは、大学から卒業証書だけでなく「特別賞」も授与され、「笑点」にちなんで大学名や校章などが入った特製座布団１０枚を贈られた。

その後、報道陣に向けて卒業証書をパッと開いたり閉じたりする“チラ見せ”をしてはしゃぎながらも、「年を取ってからの勉強はすごく楽しかった。記憶力はなくなったけど、理解力は若い頃よりも上がっている。ぜひお勧めしたいと思います」としみじみ語った。

昇太さんは今後、同大の客員教授に再び就任する予定。「（正座して演じる）落語は世界に日本しかない演劇スタイル。落語と正座の関係を勉強したい」と、今後も学び続ける意欲を語った。