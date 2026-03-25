麻薬取締法違反（使用）罪で起訴された人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ被告（39）が25日、拘留されていた湾岸署から保釈された。

酒井被告は銀髪に黒ぶちメガネ、黒いスーツ姿で報道陣の前に現れ、約15秒間頭を下げた。問いかけには無言を貫き、関係者とみられる人物が運転する車に乗り込んだ。

起訴内容によると、2月23日午前0時20分ごろ、名古屋市内のホテルでコカインを使用したとしている。地検は同法違反（所持）容疑については不起訴（嫌疑不十分）とした。

酒井被告は、名古屋市内のホテルでコカインを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕。地検は3月24日に麻薬取締法違反（使用）の罪で起訴していた。

エイベックス社によると、酒井被告とは事件発覚後契約解除済み。酒井被告とともに逮捕された同社社員2人も懲戒解雇済みという。エイベックス社は「サイモン氏に関しては契約解除いたしております。社員については社内規則に従い処分を決定しております。再発防止に関する委員会をたちあげ、現在、再発防止策を検討しております」とし、「当社は引き続き警察の捜査に全面的に協力してまいります。また、改めて皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」とコメントした。