ソニー・ホンダモビリティは25日、これまで開発を進めていたEVの第1弾モデル「AFEELA 1」と第2弾モデルの開発と発売を中止することを決定した。

CES 2026で公開した「AFEELA 1」と「AFEELA Prototype 2026」

中止の主な要因は、3月12日に発表されたホンダの四輪電動化戦略の見直し。当初の計画ではホンダからの技術やアセットの活用を前提としていたが、戦略変更によりこれらが困難な状況となった。

この変化を受け、ソニー・ホンダは両モデルを従来の企画通りに商品化することは難しいと判断した。今回の決定は、親会社であるソニーとホンダによる2社間協議、およびソニー・ホンダとしての検討を経て下された。

ソニー・ホンダは2022年9月の設立以来、両社の技術や知見を融合した高付加価値モビリティの開発を目指してきたが、方針を転換する。

すでに「AFEELA 1」を予約している米国カリフォルニア州の顧客に対しては、予約金の全額返金手続きが速やかに開始される。今後の事業の方向性については、引き続きソニーおよびホンダと連携し、協議を継続する。