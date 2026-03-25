九州の駅弁のグランプリを決める大会で、霧島市のJR嘉例川駅の駅弁が2年連続のグランプリを獲得し、表彰式が行われました。2025年8月の大雨で被災し、一部で運休が続いているJR肥薩線。その復興のシンボルとしても期待が高まります。



霧島市のJR嘉例川駅で25日行われたのは、九州の駅弁のグランプリを決める大会の表彰式です。2026年で16回目となったこの大会には2つの部門に九州の各地から合わせて52の駅弁がエントリー。





その中から、嘉例川駅で森の弁当やまだ屋が販売する「百年の旅物語かれい川」が1401円以上の部門でグランプリに輝きました。2年連続5回目のグランプリ受賞です。これまでは福岡県のJR九州の本社で表彰していましたが、2026年は古宮社長が駅を訪れて、受賞を称えました。(森の弁当やまだ屋・山田まゆみ代表)「今回この賞をいただいたときに豪雨の後だったので本当にお客様のありがたさと続けることの大事さを感じた今回の賞だった」嘉例川駅を通るJR肥薩線は2025年8月に県内を襲った記録的な大雨で被災。現在も嘉例川駅を含む吉松駅と隼人駅の間で運休が続いています。(JR九州・古宮洋二社長)「今列車が通っていないが6月には開通させる予定。開通したときには地元が盛り上がっていくようにやまだ屋さんが中心になってもらっているので続いていけば」JR九州は6月末ごろの運転再開をめざしていて今回のグランプリの受賞が駅周辺の活性化に与える効果にも期待が高まります。