ガラケーが使えなくなる？

ガラケーと呼ばれる携帯電話、懐かしいと感じる方も多いのではないでしょうか。

一部のガラケーに使われる3G回線、「au」や「ソフトバンク」はすでにサービスを終えていますが、最後まで残っていた「NTTドコモ」も3月で終了、4月から一部のガラケーが使えなくなります。

3月末、2つ折りでiモードと表示されている携帯電話は、メールや電話のサービスが一切使えなくなります。

日本の携帯電話の普及を支えてきたガラケー。一時代が終わりを迎えようとしています。

◇街の声…「メールが来てるかどうか、センター問い合わせみたいなのをしていました。問い合わせをしたけれど、誰からも来ていない」

◇街の声…「着メロ変えられていた、好きな人とかは変えて、それが来たらすぐ携帯をバッと見たりして、平成の思い出がなくなるみたいで、ちょっと寂しい」

全国35万件が3G回線契約

NTTドコモによりますと、3月11日時点、全国でおよそ35万件が3G回線を契約していて、今も使い続けている人は少なくありません。

そのおよそ半数は60歳以上の高齢者層といいます。

◇ドコモ有松店・谷内千里店長…「FOMA（3Gサービス）・iモードのサービスが終了することにより、通話とメールができなくなります。対象携帯の目印は、今お使いのケータイに、このiモードマークがある方、今、お使いの充電器がこのような形の機種の方が対象です」

3Gガラケーかどうかを見分けるには、

・本体に「iモード（アイモード）」のマークがあるかどうか

・黒色の充電器かどうか

・電話をかけ、呼び出しコールが鳴る前に「ご利用中の携帯電話がお使いいただけなくなります」というガイダンスが流れるかどうかです。では、どうしたらいいのか？

◇ドコモ有松店・谷内千里店長…（これまで3G回線、iモードの二つ折りの携帯電話を使っていた方はどうしたらいい？）「スマートフォンもご用意しておりますが操作性で不安な方に向けて、こういった二つ折りの携帯電話もご用意している」

今年に入り、機種変更など駆け込みで訪れる人が増えたという金沢市のショップ。

スマートフォンに抵抗がある人には、4Gに対応した2つ折り式の携帯電話が人気ということです。

◇ドコモ有松店・谷内千里店長…（今販売しているもので、こういった二つ折り式の携帯電話はあるのですね？）「プッシュ式でボタンが押しやすいものを好まれている方もいる。短縮ダイヤルもついているので、通話メインの方にはおすすめ」

◇ドコモ有松店・谷内千里店長…（高齢の方はこういったタイプに使い慣れている人も多そうですね、こちらは4G対応で今後も使えますか？）「そうです」

これを機会に、スマートフォンに変えるという方に、店ではスマホ教室も毎日開いているということです。