鹿児島市の天文館にあるJA県経済連の直営店「Zino」が25日、リニューアルオープンします。看板メニューは、薩摩の黒い鍋。その名も「薩黒鍋」！鹿児島が誇る黒文化。その、新しい名物になるかもしれません。



リニューアルオープンするのは、鹿児島市の天文館にあるJA県経済連の直営店「Zino」です。これまで、2階にも客席がありましたが、リニューアル後は1階のみに限定され、個室や半個室が増えました。また、段差を最小限に減らすなどバリアフリーにも対応しています。





そして、大きく変わったのがメニューです。ミシュランで2つ星を獲得した県内出身の高田裕介シェフが監修。看板メニューとして考案されたのは、その名も「薩黒鍋」です。（Zino・丸山宜洋店長）「黒色、鹿児島の黒というイメージ。あとは桜島をイメージしてお鍋を作っている」ポイントは3つ！1つ目は出汁が黒いこと！かつお節や昆布で出汁をとり、黒糖や竹炭で色付けしています。2つ目のポイントは9種類の薬味！刻み生姜や柚子胡椒、パクチーなどの薬味を自由に組み合わせて味変を楽しむことができます。数種類のスパイスから作ったピリ辛な香味オイルと、香辛料にかつお節などを加えたペースト。そこに刻んだネギと自家製の醤油を合わせるのが、店の一押しです。肉はもちろん県産の黒豚！黒い出汁で黒豚をしゃぶしゃぶして…。いただきます。（横山あさみアナウンサー）「豚肉に濃厚な甘さがある。醤油もほんのりとした甘さで、鹿児島の人が好きな味。そこにピリッとした辛さが加わって新感覚」そして3つ目のポイントは、締めのつけ麺です。48時間かけて旨味を抽出した昆布水につけた麺が登場。かえし醤油に黒い出汁を加えてスープを作ります。麺をスープにつけて…。（横山あさみアナウンサー）「カツオと昆布の出汁がちゃんと効いている。返し醤油が加わることでより深みが出る。麺がつるつるでコシがあってどんどん進む」ランチの看板メニューは、ジューシーで旨味があふれる黒豚のとんかつ！ランチもディナーも鹿児島の食を堪能することができます。（Zino・丸山宜洋店長）「鹿児島の風土や香りを感じながら、食として感じながら楽しんでいただきたいという思いがある。それがぜひお客様に伝われば」Zinoは26日、リニューアルオープンします。