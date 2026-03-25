石川県中能登町出身で、1964年に失踪した女性が北朝鮮によって拉致された可能性が排除できないとして、特定失踪者リストに追加されました。

現在の中能登町出身で、当時21歳だった梅田眞砂子（うめだ・まさこ）さんは、1964年4月、当時、歯科助手として働いていた現在の東大阪市内の自宅アパートから荷物を残したまま消息を絶ちました。

警察は、これまでも梅田さんを拉致の疑いが排除できない「特定失踪者リスト」に掲載していましたが、弟の文雄さん（79）が希望し、拉致問題に取り組む特定失踪者調査会のリストにも追加することを決めました。

弟は不安な胸中 「生存できる状態なのか心配」

弟・梅田文雄さん「正月に帰ってくると土産をたくさん買い込んできて、これ食べてというのが思い出。やさしいところ。時間が経っているので、生きているかどうかもわからない、生存できる状態なのか心配」

弟の妻・みどりさん「警察の方から拉致ではないか、と言ってきた」

梅田さんが消息をたった当時の大阪府布施市では、北朝鮮関連の工作事件も発生していて、調査会の荒木和博代表は、梅田さんが拉致された疑いがあると語りました。

県関係者のリストへの追加は、2005年に坂下喜三夫さんと小西能幸さんが追加されて以来、13人目となります。