長崎を舞台にした映画「いろは」が、県内で先行公開されます。

メガホンをとった佐世保市出身の横尾 初喜監督らが、長崎市長に作品の完成を報告しました。

将来が不透明で自分に納得がいかない主人公の女性が、姉と2人で長崎を巡り、自身を受け入れていく姿を描いたロードムービー「いろは」。

（横尾 初喜 監督）

「『自分に自信がない』という声を結構いただくことがあった。

肯定できない、そういう人が少しでも前を向いて明るくなれるような映画をつくりたいなって思った」

佐世保市出身の横尾 初喜監督と、俳優で妻の遠藤 久美子さんが長崎市役所を訪れ、鈴木市長に完成を報告しました。

横尾監督が県内を舞台に映画を製作するのは、2019年公開の「こはく」。

そして23年公開の「こん、こん。」に続き、3作目。

オーディションで地元の人材を採用して映画をつくる「長崎 MOVIE PROJECT」として製作しました。

（遠藤 久美子さん）

「映画館を出た時に、少し歩くのが軽やかになるような作品」

（横尾 初喜 監督）

「自分に自信がない時や、本当に今 これでいいのかなということが、少しでも楽になれるような作品。こんな場所があるんだとか、改めて映画で見るときれいだなと思ってもらえるのではないか」

映画「いろは」は、県内では5月8日から公開。

全国では5月22日から順次、公開されるということです。