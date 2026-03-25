2024年の能登半島地震は記憶に新しいところですが、その17年前の2007年3月25日には石川県輪島市などで震度6強を観測した「能登半島地震」がありました。

死者１名、負傷者336名、住宅の全壊609棟、住宅の半壊1368棟、住宅の一部破損12,326棟と、奥能登でこの時も大きな被害が出ました。

20年もしない間に2度の大きな地震に見舞われた穴水町で、地域の記憶を風化させまいと、自らの言葉を紡ぎ、ペンを握り続ける男性がいます。

穴水町に住む滝井元之さん（81）。住民に手渡すのは自ら手掛ける新聞「紡ぐ」です。

月に一度、穴水町の今の姿を写真とともに掲載する独自の新聞を町の人に向けて発行しています。新聞づくりは2009年に始めました。

滝井元之さん「一つは震災があったからみんなが元気になれるようにって考えるし。仮設に入っている人たちはすごく待ってくれている。」

2007年の「能登半島地震」を機に始まった新聞発行

活動の原点となったのは19年前、2007年の3月25日でした。

能登半島沖でマグニチュード6.9の地震が発生し、輪島市で1人が亡くなり、県内で609棟の建物が全壊する大きな被害が出ました。

当時、滝井さんが力を注いだのは、避難を余儀なくされた住民の心に寄り添う活動でした。

滝井元之さん「一番最初はこれです。最初は新聞という形ではなくて、復興住宅に入った人たちを見守る。そういう趣旨だった。」

葛藤の中言われた 被災地に「来てくれるだけでうれしい」

慣れない復興住宅での生活。住民同士のつながりを絶やさないために始めたこの活動も、当初は葛藤があったといいます。

滝井元之さん「3月25日の地震が起きて。それから壊れている場所に行くのはすごく野次馬的で嫌で、行くのが気の毒で行けないという話をしたら。いやそうじゃない、来てくれるだけでうれしいと」

当時の迷いや反省が、いまの活動の原動力になっていると滝井さんは話します。

滝井元之さん「被害の様子とかいろんな記録を、わからなかったから残そうとしなかった。その反省があったから、2024年のときは真っ先に思ったことはこれは記録に残さないとだめだと」

2024年の「能登半島地震」では翌日から町を写真に収めて

そして2年前、能登を再び大きな地震が襲いました。

滝井さんは、発災翌日の1月2日から変わり果てた町の姿を写真に収め、記録していきました。自らもボランティアに追われる日々を送りました。

新聞の発行は地震後一時中断しましたが、3か月後の2024年4月に再開しました。

滝井元之さん「前向くためには、みんなが元気になるためには、（新聞を）出した方がいいと思って、2024年の4月からもう一回やり始めた。」

穴水町で1000人の読者 滝井さんは“傾聴”を重ねる

手書きの新聞「紡ぐ」は、今では穴水町だけでもおよそ1000人の読者がいます。読者が増えた今も、滝井さんは自ら歩いて新聞を届け、対話を重ねます。

この日訪れた美容室でも住民の声にじっと耳を傾けていました。

仮設住宅に住む読者「（住んでいる仮設住宅は）2年契約で借りたから町は返さなきゃならない。そしたら空いたところへみんなまた回る」

新聞を受け取った住民「これもらっていっては読んで涙している」

配る先々で住民の胸の内を拾い上げる。「傾聴」を大切にするという姿勢は、19年間揺らぐことはありません。

滝井元之さん「被災した人、何か問題を持っている人は話を聞いてほしいんやわ。気持ちをフォローしていく必要がある。」

地域の声を拾い続ける 19年の節目で決意新たに

滝井さんが訴えるのは、歳月が流れたあとも、被災した人たちへの支援を贈り続けることの重要性です。

滝井元之さん「家をなくした人、家族を亡くした人はずっとそれが残るわけだから。家が良くなったから、道路が良くなったからじゃあそこで終わりというわけではない。いろんなものの支援がずっと続かなくてはいけない。」

地域の切なる声を拾い、伝え続ける。19年という節目を超え、滝井さんはこれからも力強く筆を握り続けます。

滝井元之さん「体が動く限りは関わっていたい。私と同じことができなくてもいいから。同じような考えを持った若い人たちが出てきてほしい。」