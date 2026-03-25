【算数クイズ】2、3、□、8、13、21に入る数字は？ 規則性を見抜けますか？
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。
2, 3, □, 8, 13, 21
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
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▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
2 + 3 = 5
この法則に従うと、□に入るのは「5」になります。念のため、続く数字も法則通りか確認してみましょう。
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
後ろの数字ともピッタリ合いますね。よって、正解は「5」となります。これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列の一部を切り取った問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
少しずつ数字が大きくなっていますが、どんなルールで増えているか見つけられるでしょうか。
問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。
2, 3, □, 8, 13, 21
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
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正解：5正解は「5」でした。
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。順番に計算を確かめてみましょう。
2 + 3 = 5
この法則に従うと、□に入るのは「5」になります。念のため、続く数字も法則通りか確認してみましょう。
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
後ろの数字ともピッタリ合いますね。よって、正解は「5」となります。これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列の一部を切り取った問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)