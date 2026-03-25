「レベルが高い」本田望結＆紗来、姉妹ショットを公開！ 「え、天使じゃん」「ほんと素敵な美人姉妹」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは3月24日、自身のInstagramを更新。妹でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】本田望結＆紗来の姉妹ショット
ファンからは「ほんと素敵な美人姉妹」「レベルが高い」「え、天使じゃん」「ダブルでかわいい」「2人のポーズアザトカワイイ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田望結＆紗来の姉妹ショット
「初、火曜ラヴィット！」望結さんは「初、火曜ラヴィット！」と、同日放送の情報バラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演したことを報告し、オフショットを投稿。同じく出演した紗来さんとのツーショットです。2人で両手をあごに添えたあざといポーズを決めています。
紗来さんもInstagramを更新また、紗来さんも同日、自身のInstagramを更新。「本日火曜日の『ラヴィット！』さんに望結と出演させていただきました」と報告し、ソロショットや望結さんとのツーショットを公開しています。この投稿にも「最高最強姉妹」「大人っぽくなったね」「朝から癒されました」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)