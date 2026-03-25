元RIZIN女王浅倉カンナ、第1子出産を報告 赤ちゃんの手と「3／24」の文字添える
元総合格闘家の浅倉カンナ（28）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、第1子出産を報告した。
【写真】ちっちゃい手！第1子出産を報告した浅倉カンナ（インスタグラムより）
ストーリーズでは、赤ちゃんの手の写真とともに「3／24」の文字、赤ちゃんとリボンの絵文字を添えた。翌25日には「カンナちゃん本当に本当にお疲れ様」「カンナおめでとう！」などと祝福された投稿を引用。喜びを表現していた。
浅倉は高校生でプロ格闘家としてデビューし、2016年12月に19歳でRIZINに参戦。17年12月に行われたスーパーアトム級トーナメントの決勝でRENAに勝利して、優勝した。日本の女子格闘技の中心ファイターとして活躍してきたが、24年9月に伊澤星花を相手に引退試合を行い、判定（0-3）で敗れるとグローブをリングに置いて現役引退した。
25年7月に音楽プロデューサーの大本憲幸氏との結婚を発表。25年11月に第1子妊娠を報告していた。
【写真】ちっちゃい手！第1子出産を報告した浅倉カンナ（インスタグラムより）
ストーリーズでは、赤ちゃんの手の写真とともに「3／24」の文字、赤ちゃんとリボンの絵文字を添えた。翌25日には「カンナちゃん本当に本当にお疲れ様」「カンナおめでとう！」などと祝福された投稿を引用。喜びを表現していた。
浅倉は高校生でプロ格闘家としてデビューし、2016年12月に19歳でRIZINに参戦。17年12月に行われたスーパーアトム級トーナメントの決勝でRENAに勝利して、優勝した。日本の女子格闘技の中心ファイターとして活躍してきたが、24年9月に伊澤星花を相手に引退試合を行い、判定（0-3）で敗れるとグローブをリングに置いて現役引退した。
25年7月に音楽プロデューサーの大本憲幸氏との結婚を発表。25年11月に第1子妊娠を報告していた。