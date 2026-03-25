毎日聞かされる隣人の怪談。今日は空き家になった自転車屋に幽霊が現れるという話／入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください
『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』（赤色マッシュ：漫画、寝舟はやせ：原作、ギギギガガガ：キャラクターデザイン原案/KADOKAWA）第5回【全8回】
【漫画】『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』を第1回から読む
貯金も住む場所も失い、行き場をなくしたタカヒロが見つけたのは、住み込みでマンションの一室を管理する仕事の求人。雇用条件は「隣人と必ず仲良くすること」。そこで暮らし始めた彼を待っていた「隣人」は、明らかに人間ではない存在だった。「これは友達から聞いた話なんだけどね…」毎日隣人が語る怪談は架空の話と思われていたが――。これまで23人が逃げ出したらしい部屋で、不気味な隣人との奇妙な生活を描く『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』をお届けします。
※怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！
※一部、過激なシーンをカット・加工して掲載している箇所がございます。
※現在公式Xアカウントでは感想をポストすることでプレゼントが当たる「#隣友になったよキャンペーン」[TEXT_COLOR_02]を実施中（〜3月27日まで）。ポストは試し読み範囲での感想でもOK！ くわしくはコチラへ。
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※怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！
※一部、過激なシーンをカット・加工して掲載している箇所がございます。
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