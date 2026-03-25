国会で議員たちがイスラム革命防衛隊支持の掛け声を上げる様子を見守るガリバフ議長/Hamed Malekpour/WANA/Reuters via CNN Newsource

（CNN）トランプ米政権との交渉相手の候補として名前が挙がっているイランの高官は、警察幹部だった頃に直接デモ参加者を殴ったことを自慢げに語る人物だ。

イランの国会議長を務めるモハマド・バゲル・ガリバフ氏は、自国への反発を抑え込む上で果たしてきた役割を全く隠そうとしない。

「私がバイクの後部座席に乗って、木の棒で（デモ参加者を）殴打している写真がある。私は路上で殴打を行った者の一人であり、それを誇りに思っている」。ガリバフ氏は2013年の音声録音の中でそう語っている。言及しているのはその数年前に起きた抗議デモだ。

ここ数週間、米国とイスラエルによる作戦でイランの最高指導者の多くが殺害される中、ガリバフ氏は生き残った最高級の文民指導者の一人として浮上している。今や国の対応を左右するのは同氏をはじめとする一握りの高官グループに限られる。

64歳のガリバフ氏にとって、イラン・イスラム共和国の安全保障は常に最優先事項だった。同氏の公の発言は抵抗や国家の強さ、そして外部からの圧力には妥協ではなく立ち向かう必要性を強調する内容となっている。現在も米国とイスラエルに反抗する声明をソーシャルメディアを通じてほぼ毎日発信する。

トランプ大統領は23日、米国は「非常に力強い協議」を行っていると明言。イランで「最も尊敬されている人物」と交渉していると述べたものの、その人物の名前は明かさなかった。

もしガリバフ氏がイランの代表として米国との交渉役を担うことになれば、これまでの経歴から、妥協よりも抑止力と強硬姿勢を追求するだろうと予想される。

一部報道はトランプ氏がガリバフ氏のことを指しているとしたが、ガリバフ氏本人はこの数時間後、イランと米国の間で交渉が行われているとの見方を否定した。

ガリバフ氏はX（旧ツイッター）に次のように投稿した。「米国との交渉は一切行われていない。偽ニュースを利用して金融市場と石油市場を操作し、泥沼を脱しようとしている。米国とイスラエルが陥った泥沼を」

紛争を通じてガリバフ氏は、ソーシャルメディアで頻繁にトランプ氏を挑発。戦争終結に向けたイランの条件について強硬な姿勢を示してきた。

専門家らは、ガリバフ氏が政権のあらゆる影響力の中枢に人脈を持ち、いかなる交渉による解決においても重要な役割を担うだろうと指摘する。

ドイツ国際安全保障研究所のハミドレザ・アジジ氏によれば、ガリバフ氏はイデオロギーよりも権力に関心を持ち、「目的のためには手段を選ばない」ところもある。経済問題をはじめとする様々な問題に対しては、この数年で見解の変化も見られるという。

10代の頃に入隊したイスラム革命防衛隊（IRGC）とは、以後生涯にわたる関係が続く。当時は1980年代で、イラン・イラク戦争の最中だった。IRGCは国内の反体制派を抑圧し、イランの影響力を国外向けに拡大する強力な組織に成長した。

ガリバフ氏は後にIRGCの空軍を指揮。パイロットとしての腕前は自慢の種で、2024年10月に撮影された映像にはイスラエル軍の空爆の中、ベイルートに接近する航空機の操縦桿（かん）を握る本人の姿が映っている。

1999年には改革派学生のデモ鎮圧に関与。2003年にも警察幹部としてさらなる学生デモの鎮圧を指揮した。09年の選挙結果をめぐる大規模な抗議活動の際にも、治安部門の要職を務めた。

12年間のテヘラン市長在任中は首都のインフラを近代化し、野心的な住宅開発計画や緑地の整備を監督。有能な管理者としての評価も獲得した。

一方で市長時代から汚職疑惑が頻繁に持ち上がり、4年前にも家族が海外に多額の資産を申告していたことが問題視されている。

より高位の公職への野望を抱くガリバフ氏は、大統領選に何度か出馬したが落選。権力基盤はイランの国会に移り、20年から議長を務めている。

前最高指導者のハメネイ師とはキャリアを通じて緊密な関係を築いた。ハメネイ師は2月28日のイスラエル軍の空爆で死亡し、息子のモジタバ師が後を継いだが、ガリバフ氏はモジタバ師の母親の親戚でもあることから引き続き最高指導者とのつながりを維持している。母親は当該の空爆で負傷し、その傷がもとで亡くなった。

もしガリバフ氏がイランの代表として米国との交渉役を担うことになれば、これまでの経歴から、妥協よりも抑止力と強硬姿勢を追求するだろうと予想される。