「避難所は動物はダメなのよ」大きな地震によって、少女は子猫を残して避難を余儀なくされる／るすばん猫きなこ

「避難所は動物はダメなのよ」大きな地震によって、少女は子猫を残して避難を余儀なくされる／るすばん猫きなこ