フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が、国家試験に合格したことを明らかにした。

ザギトワは最近、自身のＳＮＳで「顔の毛細血管が破れたんです。どうすればいいのか？」などと顔面の毛細血管破裂を告白。直後の８日には主役＆プロデュース＆企画を務める肝いりのアイスショー「アソル」を開催したが、スタッフからずさんな運営を告発されたり、激ヤセぶりも心配されるなど何かとお騒がせな状況が続いている。

そうした中、ロシアメディア「スポーツ」などは「ロシア国立体育・スポーツ・青年・観光大学（ＧＴＳＯＬＩＦＫ）の国家試験に優秀な成績で合格したと発表した」と一斉に報じた。

ザギトワは自身のテレグラムで牴挙瓩鯤鷙陝「やったー」と喜びを表現した上で「国家試験に優秀な成績で合格しました。また一つ重要な節目を迎えました」と明かした。

ザギトワは現在、さまざまな分野に挑戦しており、同メディアは「彼女は以前、ロシア大統領直属の国民経済・行政アカデミーからプロデューサーの資格を取得している」などと難関の資格取得にも積極的。またも超難関試験を突破し、才女ぶりを発揮している。