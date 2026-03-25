巨人は２５日、東京ドームで行われる２７日の開幕戦（阪神戦）セレモニーのプログラムが決定したと発表した。午後５時４０分頃から場内を暗転して実施される。今季は“ＨＥＲＯ”をテーマに、ジャイアンツに受け継がれてきた数々のヒーローの存在を胸に、その系譜を未来へとつなぎながら、新たな時代を牽引するジャイアンツのヒーローの誕生に期待が高まる演出が展開される。

試合開始直前の恒例の「ＧＩＡＮＴＳ ＰＲＩＤＥ ２０２６」映像では、実際の練習シーンを使用し、“ＨＥＲＯ”になるために鍛錬を重ねる選手の真剣な表情が映し出される。

開幕戦は午後６時１０分から日本テレビ系全国ネット（地上波）、午後６時１５分からＴＶｅｒ（配信）で中継。日テレジータス（ＣＳ放送）、ＧＩＡＮＴＳ ＴＶ（配信）、Ｈｕｌｕ（配信）では、開幕戦セレモニーも生中継される。

■プログラム（変更になる可能性あり）

午後５時４０分頃 開幕セレモニー開始

午後５時４３分頃 両チーム紹介

午後５時５５分頃 国歌演奏

午後６時１０分頃 メンバー表交換

午後６時１３分頃 「ＧＩＡＮＴＳ ＰＲＩＤＥ ２０２６」映像

午後６時１５分頃 セレモニアルピッチ【特別ゲスト】

詳細は球団公式ホームページまで。