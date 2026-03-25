

（C）AKB48

オンライン動画配信サービスHuluでは、4月3日〜５日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「AKB48 春コンサート 2026」を独占ライブ配信することが決定した。３代目元総監督の向井地美音卒業コンサートを皮切りに、今後のAKB48を担う現役メンバーが主役となる春コンサートを含めた３日間・全４公演すべてを独占ライブ配信する。後日、メンバーと共に公演を振り返るウォッチパーティーの独占配信も行う。（※視聴にはチケットが必要※本作品は月額料金を支払うことなく作品単位で視聴可能）

“会いに行けるアイドル”をコンセプトとして 2005 年に秋葉原の専用劇場で活動を開始した AKB48。毎日の公演を重ねながら平成アイドルブームを作り出し、現在まで続く“推し活”文化の礎を築き、昨年は結成20周年という節目を迎え記念コンサートを開催。前田敦子や大島優子など豪華卒業メンバーが多数登場し新旧メンバーとファンが一体となって20周年イヤーを駆け抜けた。そして21年目を迎えてもなお勢いが増し続けるAKB48の、代々木第一体育館で開催される春コンサートを独占配信する。

初日となる３日の「向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜」では、横山由依から総監督を引継ぎ、３代目総監督として13年間グループに捧げた向井地が、後輩たちへ言葉とパフォーマンスでAKBの歴史を紡ぎます。彼女が今までに歩んだ AKB 人生の軌跡を辿りながら、アイドルの理想を詰め込んだステージをファンに届けます。なお、この公演では向井地だけを映す“推しカメラ”もあり、向井地推しにはたまらない演出も用意されている。

４日、５日の２日間に渡って行われる「私たちだけじゃダメですか？」3公演では、現役メンバーが主役となり「Again」、「Kokokara」、「Beyond」のテーマに沿った３部構成のシリーズを展開。４代目総監督・倉野尾成美を中心にグループの未来を担っていく現在のAKB48を届ける。長期に渡ってグループをまとめてきた向井地の集大成と、現総監督の倉野尾がまとめる新生AKB48の始まりが交差する3日間となる。

独占ライブ配信にあたり、Hulu では公演ごとのチケットに加えてお得な5券種セット券を用意。セット券には特典として卒業コンサートの主役・向井地美音も出演するウォッチパーティー（４回実施予定）観られる。【配信概要】＜ライブ配信＞＊視聴チケットの購入で視聴可能。■タイトルAKB48 春コンサート2026■ライブ配信日時4月3日（金） 午後６時00分 開演向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜 ※推しカメチケットあり4月4日（土） 午後６時00分 開演 「私たちだけじゃダメですか？」Part1：Again4月5日（日） 午前12時00分 開演 「私たちだけじゃダメですか？」Part2：Kokokara4月5日（日） 午後６時00分 開演 「私たちだけじゃダメですか？」Part3：Beyond■ウォッチパーティー配信日時＜第１回＞4月14日（火） 午後７時00分〜 ※4月3日（金） 午後６時00分 公演分出演：向井地美音、武藤小麟、花田藍衣※全4回予定。第2-4回の詳細は決まり次第発表。※5券種セット券ご購入者様のみ視聴可能となり、各公演券を購入の方は視聴不可。■見逃し配信日時全公演ライブ配信終了後、準備ができ次第 〜 ５月５日（火・祝） 午後11時59分まで※ウォッチパーティー含む