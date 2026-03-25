【ポイント】

・桜の便りが続々。25日（水）までに、九州〜関東の26地点で開花発表。

・26日（木）は西日本で回復するが、東日本は雨が残る。

・関東は冷たい「桜雨」。傘が手放せず、上着必要。

・26日（木）は北海道で晴れるが、朝は内陸部で氷点下に。

・週末は西〜東日本で桜が見頃。28日（土）は西日本で、29日（日）は関東や東海もお花見日和。

【全国の天気】

続々と桜の便りが届いています。25日（水）は水戸や岡山など4地点で開花し、これまでに九州〜関東の26地点で開花発表がありました。26日（木）は、西日本で天気が回復し、ぽかぽか陽気。桜が咲き進むでしょう。東日本は雨が残って、関東は昼間でも10度を少し超える程度。桜を濡（ぬ）らす「桜雨」となりそうです。東北地方も南部を中心に雨が降りますが、北海道は晴天が続くでしょう。朝は北海道の内陸部で氷点下の冷え込みですが、日中は札幌で11度など4月並みとなる見込みです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 2度（＋2 4月上旬）

仙台 6度（＋4 4月中旬）

新潟 8度（＋5 4月下旬）

東京 10度（-1 4月中旬）

長野 6度（＋3 4月中旬）

名古屋 10度（-1 4月中旬）

大阪 12度（＋2 4月下旬）

広島 11度（＋2 4月中旬）

高知 13度（＋2 4月下旬）

福岡 12度（±0 4月中旬）

鹿児島 13度（-2 4月中旬）

那覇 19度（-2 4月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 11度（-1 4月中旬）

仙台 11度（-2 3月下旬）

新潟 14度（＋1 4月上旬）

東京 13度（-1 3月上旬）

長野 15度（＋1 4月上旬）

名古屋 18度（＋4 4月上旬）

大阪 17度（＋2 4月上旬）

広島 21度（＋7 4月下旬）

高知 21度（＋7 4月中旬）

福岡 19度（＋4 4月中旬）

鹿児島 22度（＋4 4月中旬）

那覇 23度（-1 3月下旬）

【週間予報】九州〜関東では、お花見の季節です。27日（金）は、関東で雲が多いものの、西日本は晴れて、20度前後とぽかぽか陽気でしょう。28日（土）、29日（日）は桜満開となる地域も多く、絶好のお花見日和です。関東は28日（土）に雨が降りますので、お花見は29（日）がおすすめです。来週は前線が停滞し、西〜東日本は曇りや雨の日が多いでしょう。菜種梅雨となりそうです。沖縄は29日（日）以降は雨が続きますが、25度以上の夏日で、蒸し暑さを感じるでしょう。