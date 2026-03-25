話題のドライシャンプーに新展開♡プリュスオーの人気香りで美髪ケア

忙しい朝や外出先でも手軽にヘアケアしたい方に朗報♡人気ヘアケアブランド「プリュスオー」から、待望の新作ドライシャンプーが登場します。シリーズでも特に支持の高い「ホワイトフローラル&ペアー」の香りをまとい、2026年4月10日より全国で順次発売。さらふわな仕上がりと心地よい香りで、日常のヘアケアをぐっと快適にしてくれます♪

人気の香りがついに登場

SNSでも要望が多かった「ホワイトフローラル&ペアー」の香りがついに採用。

プリュスオー2wayドライシャンプーWP

価格：95g 1,210円(税込)/40g 880円(税込)

みずみずしいペアーとやさしいフローラルが重なり合う、清潔感のある上品な香りが特徴です。

ふんわり香る軽やかな香調で、シーンを問わず使いやすいのも嬉しいポイント♡

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さらふわ髪を叶える機能性

皮脂吸着パウダー*³が余分な皮脂や汗を瞬時に吸着し、ベタつきやペタンコ前髪をリセット。

美容成分配合*⁴で、乾いた髪にも潤いを与えながらさらっと軽やかな仕上がりに導きます。

さらに、毛髪補修成分*⁵やダメージリペア成分*⁶、ヒートケア成分*⁷を配合。

スタイリングしながらダメージケアも叶い、指通りのよい美しい髪をキープします。

朝も外出先も使える2way仕様

朝はスタイリング前に前髪や顔周りに使用し、ヘア崩れを防ぐベースとして活躍。スタイリング後に全体へスプレーすれば、皮脂による崩れ予防にも◎。

外出先では気になるベタつきやニオイ*¹をカバーしながら、リフレッシュできるのが魅力。シャンプーしたてのようなさらふわ髪を、いつでもどこでも叶えてくれます。

※店舗によって陳列開始日が異なる為、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日とさせていただきます。

*¹：香りにより抑える *³：オクテニルコハク酸デンプンAI *⁴：オリーブ果実油、サトウキビエキス *⁵：ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、チャ葉エキス、カミツレ花エキス、パンテノール *⁶：アルガニアスピノサ核油 *⁷：γードコサラクトン

毎日のヘアケアをもっと快適に♡

2026年4月10日より順次発売される「プリュスオー」の新作ドライシャンプーは、香り・機能性・使いやすさのすべてを兼ね備えた優秀アイテム♡忙しい日や外出先でも、簡単にさらふわ髪と清潔感をキープできます。お気に入りの香りに包まれながら、ワンランク上のヘアケアを楽しんでみてはいかがでしょうか♪