田中貴金属工業が25日午後5時に公表した金の小売価格は1グラムあたり2万5868 円となり、前の日と比べ1091円上昇しました。

アメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降金の小売価格は一度上昇したものの、その後、およそ5000円ほど値を下げていました。

通常、金は安全資産とみられていて、地政学リスクが高まると金の価格は上昇する傾向があります。ではなぜ、イラン情勢が悪化する中、金の価格が下落したのか、日本貴金属マーケット協会池水雄一代表理事は、原油供給の不安感が背景にあると指摘します。

電気やガス代、輸送費など幅広い分野に影響する原油は“経済の血液”ともいわれ、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖などで、原油の輸送に支障がでている今回のイラン情勢はこれまでの地政学リスクとは違うといいます。

池水代表理事は、「原油の輸送が滞ることで世界経済が不透明になるとの恐怖感からとりあえず短期的に金を含めた株などの資産を現金化する動きが広がったのではないか」と分析しています。

また、25日、金の価格が上昇した要因については「一部の海外メディアがアメリカとイランが停戦協議を模索する動きを伝えたことなどで、情勢悪化の懸念が和らぎ、金を買い戻す動きが広がった」とみています。

ただ、現金化の動きは一時的だとし、今後の見通しについてはイラン情勢次第で不透明感が解消されれば、金の価格は攻撃前に戻るだろうと指摘しています。